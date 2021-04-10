У Британії почався траур по принцу Філіпу: люди сотнями стікаються до Букінгемського палацу. Фото і відео

Велика Британія оголосила національний траур через смерть чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа, якому було 99 років. До похорону герцога Единбурзького держава ухвалила рішення припустити усі прапори Великої Британії. Крім того, протягом 8 днів не ухвалюватимуть нових законів.

Траур у Великій Британії триватиме 10 днів, а для членів королівської сім'ї – 30 днів. У цей період вони носитимуть чорний або темний одяг і траурні пов'язки, повідомляє закордонне видання Metro.

Сотні британців почали з'їжджатися як до Букінгемського палацу, так і до Віндзорського замку. Reuters

Після того, як стало відомо про смерть принца Філіпа, сотні британців почали з'їжджатися як у Букінгемський палац, так і у Віндзорський замок, щоб віддати шану і покласти квіти на честь пам'яті.

Однак працівники змушені прибирати квіти, свічки та інші речі, які люди залишають біля резиденцій. Чиновники стверджують, що всі вилучені артефакти буде збережено і виставлено на приватній території замку.

Працівники змушені прибирати квіти, свічки та інші речі, які люди залишають біля резиденцій. Reuters

Протягом 8 днів не ухвалюватимуть нових законів у Великій Британії. Reuters

За інформацією The Sun, похорони принца Філіпа пройдуть у Віндзорському замку, в каплиці Святого Георгія.

Нагадаємо, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер 9 квітня, у віці 99 років. Його поховають у саду Фрогмор на території Віндзорського замку.

Похорони пройдуть у Віндзорському замку, в каплиці Святого Георгія. Reuters

Держава ухвалила рішення припустити всі прапори Великої Британії. Reuters

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на початку 2021 року принц Філіп потрапив до лікарні. Перед госпіталізацією він кілька днів скаржився на погане самопочуття. Пізніше лікарі діагностували у чоловіка Єлизавети II інфекцію. Джерела не уточнювали яку саме, але запевнили, що це не пов'язано з коронавірусом. 1 березня герцога перевели в госпіталь Святого Варфоломія, де йому зробили операцію на серці, а вже в середині місяця його виписали з лікарні.