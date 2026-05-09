В Белом Доме назвали Марка Хэмилла 'больным человеком' из-за ИИ-фото Трампа в могиле: звезда 'Звездных войн' объяснил скандальный пост

В Белом доме публично назвали "больным человеком" актера Марка Хэмилла, известного широкой аудитории по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии "Звездные войны", из-за снимка президента США Дональда Трампа, созданной с помощью искусственного интеллекта. Звезда распространил сгенерированное фото, где "американский лидер" лежит в неглубокой могиле, окруженной ромашками, а на переднем плане расположена надпись "Если бы только" (If Only).

Скандальную публикацию знаменитость дополнил довольно эмоциональным текстом, где отметил, что политик должен прожить "достаточно долго, чтобы стать свидетелем своего неизбежного поражения на промежуточных выборах, понести ответственность за коррупцию, быть подвергнутым импичменту, осужденным и униженным за свои бесчисленные преступления. Достаточно долго, чтобы осознать: его имя навсегда останется в истории как пример бесчестия". Впоследствии актер удалил пост из своих социальных сетей, но его до сих пор можно увидеть на странице Белого дома в X, где сделали репост фото и гневно высказались об авторе.

"Марк Хэмилл – это больной человек. Эти радикальные левые – сумасшедшие и не могут себя сдержать. Именно такая риторика и стала причиной трех покушений на жизнь нашего президента за последние два года", – говорится в сообщении.

Заметим, что 13 июля 2024-го во время предвыборного выступления Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Тогда политик получил нетяжелые ранения, а вот один из участников митинга погиб. 15 сентября того же года произошло второе покушение на Трампа возле его собственного гольф-клуба. На этот раз ему ничего не угрожало, ведь стрельба произошла за пределами территорий, где он находился.

25 апреля 2026-го жизнь президента США оказалась под угрозой во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Мужчина открыл огонь, но его быстро задержали правоохранители.

Ответ звезды "Звездных войн"

После того, как Марк Хэмилл удалил ИИ-фото американского лидера из своих соцсетей, он вышел на связь с новым сообщением. Актер подчеркнул, что не желает Трампу смерти, а наоборот, хочет, чтобы тот прожил достаточно долго и понес наказание за все поступки.

"Он должен прожить достаточно долго, чтобы ответить за свои преступления. На самом деле я желал ему противоположного смерти, но прошу прощения, если эта метафора показалась вам неуместной", – отметил знаменитость.

Напомним, что Марк Хэмилл с первых дней большой войны демонстрирует солидарность с народом Украины. В сентябре 2022 года он стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и присоединился к сбору денег на "Армию дронов". Тогда полученных средств хватило на 500 беспилотников. А вот в 2025-м Марк Хэмилл произнес важную речь в новогоднюю ночь и призвал мир поддержать Украину.

