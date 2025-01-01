Люк Скайуокер из 'Звездных войн' в новогоднюю ночь обратился к миру с важной просьбой относительно Украины. Видео

Звезда кинотрилогии "Звездные войны" Марк Гемилл, исполнивший роль мастера-джедая Люка Скайуокера, обратился к миру с важной речью в новогоднюю ночь. Он призвал исполнить заветное желание украинцев – победить в войне с Россией.

Видео дня

Актер сначала поздравил мир с Новым, 2025, годом и пожелал счастья. Видео с обращением кинозвезды опубликовали в Telegram фандрейзинговой платформы United24.

"Желаю вам счастливого Нового года и призываю поддержать Украину. Помогите, чтобы победила свобода", – сказал Марк Гэмилл.

Гемилл уже не впервые выражает свою поддержку Украине. В 2022 году он стал послом платформы United24 и присоединился к сбору средств на нужды украинской армии. Его новогоднее обращение напоминает о том, что война продолжается, и украинцам нужна помощь мира, чтобы защитить свои права на жизнь в мире и свободе.

Марк Гэмилл неоднократно отмечал, что в противостоянии добра и зла каждый должен стать на сторону света. Его слова вдохновили многих поддержать Украину во время войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что британский певец Стинг, известный на весь мир благодаря песне Shape of my Heart, спел свой хит под аккомпанемент бандуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!