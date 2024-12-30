В Беларуси вынесли жесткий приговор комику Комиссаренко, который шутил над Лукашенко и скрывался в Украине

Белорусскому стендап-комику Славе Комиссаренко, который откровенно шутил над незаконно избранным президентом РБ Александром Лукашенко, вынесли жесткий приговор на родине. 39-летнего юмориста заочно приговорили к 6 годам лишения свободы.

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Как отмечают белорусские медиа, его дело было рассмотрено в Минском городском суде. Комиссаренко обвинили в "разжигании вражды", "клевете" и "оскорблениях" Лукашенко по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Стоит отметить, что проблемы с белорусскими властями у стендапера начались еще в 2021 году. Тогда на одном из YouTube-проектов комик откровенно подверг критике нелегитимного президента своей страны, из-за чего ему запретили давать концерты в Минске.

А вот в 2022 году Слава Комиссаренко был вынужден скрываться в Украине, поскольку КГБ Беларуси объявил его в розыск. Причиной стали политические взгляды стендап-комика и его шутки над Лукашенко. Тогда в своих соцсетях юморист опубликовал видео, где иронически отметил: "В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один".

Известно, что ранее Комиссаренко вывез своих родителей в Россию и купил там квартиру, поскольку боялся, что его близких начнут преследовать на родине. В течение длительного времени юморист считал, что может чувствовать себя в РФ в абсолютной безопасности. Однако, когда в 2021-м, перед Новым годом, ему написал человек, связанный с белорусскими протестами, и сообщил: комика планируют похитить в Москве и привезти в Минск машиной, решил поехать в Киев.

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