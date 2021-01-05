В Беларуси запретили концерты известного стендапера, который в РФ высмеял Лукашенко

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, что из-за критики нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко ему запретили давать концерты в Минске.

Выступления Комиссаренко должны были пройти в апреле 2021 года. Об отмене уже заявленных концертов в Беларуси комик сообщил во время одного из своих выступлений. Ролик опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А кто смотрел выпуск "Что было дальше?" (популярное шоу на YouTube, – Ред.) с моим участием? В общем, вот что произошло. Теперь все мои концерты в Беларуси запрещены, отменили мое гастрольное удостоверение... Иронично, что всем концерты отменяет коронавирус, а мне – главный COVID-диссидент. Так что я теперь не вижу смысла сдерживаться",– рассказал Комиссаренко.

Информацию об отмене концертов Славы Комиссаренко также подтвердили организаторы. По их словам, они обратились за объяснениями в Минский горисполком и в ведомстве по поводу аннулирования дают "странные комментарии" и "каждый раз ссылаются на новые причины".

Напомним:

Слава Комиссаренко неоднократно высказывался против насилия, которое силовики применяли к участникам акций протеста в Белоруссии и говорил о фальсификации результатов президентских выборов.

В ноябре 2020 года в программе "Что было дальше?" Комиссаренко назвал Лукашенко "чык-чырыком" и высмеял его появление на публике с автоматом.

Комиссаренко – один из самых известных белорусских стендаперов. В последние несколько лет он живет в России и в Беларусь приезжает с концертами один-два раза в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один белорусский комик Иван Усович, который переехал жить в Россию, раскритиковал Александра Лукашенко из-за агрессивной политики и диктатуры в Беларуси.