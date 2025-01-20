В автомобиле, принадлежащем актеру-предателю Гоше Куценко, нашли изуродованное тело женщины. Ей нанесли множество ножевых ранений, когда она была в машине фигуранта базы "Миротворец".

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Автомобиль был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве, пишут пропагандистские медиа. Хотя машина принадлежит актеру, его полиция не подозревает в кровавом убийстве, ведь он находился на северо-западе России, а не дома.

Женщина получила более 12 ножевых ранений, а рядом с ней лежали средства контрацепции. По словам источника, тело человека появилось в "Запорожце" Куценко из-за того, что он не закрыл машину.

Любопытно, что правоохранители почти сразу нашли подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний знакомый "изуродованной" женщины. Он сразу признал свою вину и рассказал, почему убил человека. По его словам, он употреблял с подругой алкоголь, но на фоне конфликта произошел "досадный инцидент".

По данным росмедиа, подозреваемый, который оказался безработный, не пытался скрыться с места преступления. Он более 3 часов просидел рядом с убитой женщиной. Интересно, что мужчина уже был арестован за кражи, убийства, угрозы и изнасилования.

Ранее OBOZ.UA писал, что уроженец Запорожья Гоша Куценко приезжал в оккупированный Донецк прославлять Россию. Он родился и вырос в Запорожье, долгие годы жил во Львове, а 24 февраля 2022 года даже делал антивоенные заявления.

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