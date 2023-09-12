Уроженец Запорожья Гоша Куценко приехал в оккупированный Донецк прославлять Россию. Видео

Российский актер Гоша Куценко приехал во временно оккупированный Россией Донецк, чтобы выступить перед оккупантами, коллаборантами и путинскими приспешниками. Цинизма этой ситуации добавляет тот факт, что кремлевский шут – украинец. Куценко родился и вырос в Запорожье, долгие годы жил во Львове, а 24 февраля 2022 года даже делал антивоенные заявления.

Видео дня

В захваченный россиянами украинский город Куценко приехал, чтобы принять участие в пропагандистском концерте "в честь 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков". Оккупанты же эту дату осквернили, сделав своим праздником – якобы они также "освободили Донбасс в 2014 году". Видео с выступлением актера-"украинца" распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Циничное "шоу" устроили у подножия мемориала Саур-Могила. Куценко доверили зачитать стихотворение "Земли потрескавшейся корка" российского поэта Константина Ваншенкина.

В зале его сидели и слушали российские солдаты, которые продолжают терроризировать Украину, убивать мирных людей и разрушать гражданскую инфраструктуру.

Компанию Куценко на концерте составили известные путинисты Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Александр Маршал, Шаман и другие. Артисты цинично прославляли Россию и так называемую "ДНР", а также благодарили российских террористов за их "подвиги".

Один из фанатов Куценко и других путинистов – Виталий Потап из Донецка – поделился в соцсетях фотографиями с концерта, где позировал в обнимку с пророссийскими звездами. В описании он расхваливал кремлевских шутов, называя их "самыми талантливыми людьми с большой буквы".

До чего же забавно, что поклонник путинистов считает аннексированный Россией Крым – украинским. По крайней мере, в его профиле уже в 2023 году можно встретить публикации с геолокациями "Крым, Украина".

Отметим, Куценко – украинец, но о своих корнях он поспешно забыл ради заработка кровавых рублей. Как мы уже заметили выше, родился актер в Запорожье, еще будучи ребенком переехал с родителями во Львов, где окончил школу, а затем поступил во Львовский политехнический институт.

В день полномашстабного вторжения, 24 февраля 2022-го, в своем Instagram актер обнародовал короткое видео, в котором заявил: "Разум не понимает, что происходит. Сердце истекает кровью. Там, где сейчас идет война, я там родился и вырос. Мне очень больно".

Своим лицемерным поступком "украинец" напомнил соотечественникам о себе. Они решили наведаться на страницу Куценко и задать ему несколько логических вопросов: "О, Гошка, истекло сердце? Разум помутнился? Ты какого поперся в Донецк?", "Да пида*ас ты. Больно ему, на z мероприятиях сейчас выступаешь. Ты точно такой же пособник этой войны как и какой-нибудь Соловьев", "Каков лицемер".

Как писал OBOZREVATEL, участие в концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса" приняли также комики и актеры Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Путинисты публично назвали насильников, террористов и убийц "защитниками". Подробнее – в нашем материале.

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