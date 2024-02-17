Уже не в Украине: куда исчезла и чем занимается Настя Каменских во время полномасштабной войны

Украинская певица Настя Каменских ненадолго исчезла с инфоповести страны и занялась развитием своей карьеры за рубежом. Лишь недавно она подтвердила фанатам, что уже некоторое время живет на другом континенте.

Там артистка начала работать с "лучшими сонграйтерами мира", но также готовит большой тур в Украине. OBOZ.UA решил рассказать, чем сейчас занимается Каменских и как проходят ее дни.

В соцсетях артистка рассказала, что недавно переехала в Колумбию. Она не анонсировала намерения пожить так далеко от Украины, но начала вести блог на двух языках: украинском и испанском.

Иногда это иностранные субтитры, а временами звезда практикуется разговаривать на испанском и записывает целые видео с размышлениями на иностранном языке.

Украинка также не показывает, с кем живет в новой стране, но можно предположить, что компанию ей там все же кто-то составляет, ведь артистку снимают на видео, сопровождая на пробежки или работу.

Свое утро, как и в Украине, Каменских начинает с завтраков и пробежек, а потом некоторое время уделяет написанию песен и записям на студии. Пока звезда работает над произношением и вокалом.

"Лишь несколько лет назад я выпустила свою первую испаноязычную песню, а сегодня работаю с лучшими сонграйтерами со всего мира, с которыми записывают песни топовые латиноамериканские исполнители. Так интересно обмениваться опытом и вкладывать что-то свое в каждую работу! Ведь даже в песнях на испанском к зажигательным латиноамериканским ритмам я стараюсь добавлять и украинскую колоритность, не забывая о своих корнях и важных для нас месседжах", – писала певица.

Пока украинка не раскрывает, планирует ли навсегда переехать в Колумбию, где сейчас проживает в доме. Однако известно, что в марте начнется ее большой всеукраинский тур, поэтому она будет точно находиться на родине по меньшей мере до 7 апреля.

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