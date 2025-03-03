В возрасте 65 лет умер украинский композитор и пианист Адриан Корчинский. Сердце деятеля культуры, который при жизни создал немало музыкальных произведений для многих пропагандистов, среди которых Долина, Кобзон и Аллегрова, остановилось, когда он находился в своей квартире в Москве.

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Как сообщают росмедиа, дирижер ужинал со своей женой, однако внезапно ему стало плохо, и он потерял сознание. Когда на место приехали врачи, сразу констатировали смерть.

Отмечается, что причиной ухода композитора в засветы стала гипертония – заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующееся повышением давления в артериях.

Адриан Корчинский родился 13 марта 1959 во Львове. Музыкальное образование он начал получать в Украине, однако в 1977-ом переехал в РФ. Там композитор окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. И. Чайковского, а затем и Московскую консерваторию.

Творческую карьеру композитор строил именно в России. Он писал музыку для опер, фильмов, а также создавал сонаты. В 1982 году Адриан Корчинский был награжден премией ЮНЕСКО за Партиту для струнных, ударных и органа.

Кроме того, пианист создавал музыку для песен Бисера Кирова, Ларисы Долиной, Ирины Понаровской, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Елены Степановой и Дмитрия Харатьяна. В 1996-1997 годах он занимался музыкальным оформлением пропагандистского канала НТВ.

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