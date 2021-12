Уолт Дисней, Ральф Лорен и другие миллиардеры, выросшие в нищете

Жизнь устроена так, что только единицы могут кардинально изменить свое материальное положение. И необязательно большие средства передаются по наследству. Некоторые люди, хоть и выросли в бедных семьях, не побоялись рискнуть и не слушали тех, кто не верит в их идеи.

Читайте в материале OBOZREVATEL о богачах, которые в свое время смогли подняться "с низов". Их истории вдохновляют.

На мультфильмах этого американского художника-мультипликатора и кинорежиссера выросло не одно поколение. Это "Король Лев", "Аладин", "Красавица и Чудовище", "Коты-аристократы" и другие анимации. По инициативе Диснея был даже создан мини-мир с героями из его лент – "Disneyland", парк развлечений для детей и взрослых.

Сегодня "Walt Disney Productions" – одна из крупнейших в мире корпораций индустрии развлечений. У нее есть общие активы примерно на 90 миллиардов долларов. Основателя компании – Уолта – не стало в декабре 1966 года, но именно он способствовал ее успеху и популярности.

Известно, что Дисней родился в бедной многодетной семье. В юности для того, чтобы хватало денег на еду, будущий кинорежиссер продавал свои рисунки и разносил газеты. В 1918 году он создал компанию по коммерческому искусству "Laugh-O-Grams", но она быстро обанкротилась.

Имея в кармане 20 долларов (сегодня они равны примерно 400 долларам), юноша переехал жить в Голливуд. Там в 1924 году он вместе со своим братом Роем основал небольшую анимационную студию "Disney Brothers Cartoon Studio", которую со временем переименовал в "The Walt Disney Company". Спустя год Уолт выпустил свой первый анимационный фильм "День Алисы на море", на создание которого вдохновила книга Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Тогда и начал формироваться стиль диснеевских фильмов.

Модный бренд одежды "Ralph Lauren" известен своим качеством и изысканностью стиля. Он принадлежит к премиум-классу. Благодаря этому бизнесу капитал основателя компании Ральфа Лорена составляет 7,5 миллиарда долларов, а сам модельер и дизайнер сегодня является одним из самых богатых икон стиля. А ведь когда-то Лорен не мог позволить себе новую одежду.

Ральф родился в бедной семье в Нью-Йорке. В одном из интервью он вспомнил о своем детстве так: "Я тогда любил новую одежду, но у меня не было на нее средств. Я постоянно должен был донашивать вещи за старшими братьями. Тогда часто говорил себе, что хочу иметь собственные вещи и хочу заявить о себе миру с помощью одежды".

Лорен после службы в армии некоторое время работал продавцом одежды в Brooks Brothers, а затем – дизайнером галстуков в "Rivetz&Co". Со временем его на создание новых моделей галстуков вдохновила книга Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Первые модели Ральф шил из лоскутов ткани, которые потом развозил по магазинам. Продажи его товаров в универмаге "Блумингдейл" помогли заработать за год 500 тысяч долларов. Позже дизайнер нашел инвестора и открыл собственную компанию "Ralph Lauren".

Опра – американская телеведущая, актриса, продюсер и общественный деятель. Forbes назвал ее первой самой влиятельной женщиной в мире в 2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009-м, а в 2010 и 2013 годах – самой влиятельной знаменитостью.

В 2021 году личный капитал этой знаменитости составляет 2,6 миллиарда долларов – это больше, чем у любой женщины в шоу-бизнесе. Она является владелицей киностудии, журнала и веб-сервиса Oprah.com, а также радиосети и кабельного ТВ "OWN: The Oprah Winfrey Network".

Детство Опры нельзя назвать легким и беззаботным. До 14 лет она жила вместе с мамой и бабушкой, которые не имели возможности дать девушке качественное образование и необходимую одежду. Когда ей исполнилось 15, родные отправили Уинфри к родному отцу в Теннесси. Новый опекун уделял много времени образованию дочери и ее дисциплине.

В 17 лет она поступила в университет, а затем стала самым молодым репортером телевидения "Нэшвилл". Позже Опри взяли на телевидение "Балтимора": там она работала одной из ведущих утреннего ток-шоу "Говорит Балтимор". Именно эта должность стала трамплином в успешную карьеру знаменитости.

Говард – американский бизнесмен, известный на весь мир как председатель Совета директоров сети кофеен "Starbucks". В 2011 году он выпустил книгу, в которой говорится, как создавалась и развивалась компания, – "История Starbucks. Все началось с чашки кофе" (оригинальное название "Onward: How Starbucks Fought for Its Life with Losing Its Soul"). В 2021 году капитал Шульца составляет 4,8 миллиарда долларов.

Будущий бизнесмен все детство провел в Бруклине. Когда ему было 7 лет, его папа травмировался и не мог работать. Кормилец семьи не имел медицинской страховки, и супруге пришлось большую часть средств отдавать на лечение. Когда деньги кончились, Говарду пришлось брать кредиты, работать и даже быть донором крови. В тот момент парень учился в колледже.

Шульц окончил обучение в университете и трудоустроился сначала продавцом в "Xerox", а затем – генеральным директором шведского производителя кофемашины "Hammarplast".

В 1981 году Говард посетил одного из клиентов "Hammarplast" – владельца магазина кофейных зерен "Starbucks Coffee Company". Эта встреча навсегда изменила жизнь Шульца. Он трудоустроился директором по маркетингу, и некоторое время перенимал опыт этой компании о кофе и уловках его приготовления. В результате это вдохновило бизнесмена запустить собственный бизнес-проект "Il Giornale", который позже переименовал в "Starbucks".

На сегодняшний день один из самых популярных в мире мессенджеров – WhatsApp. Соучредитель и CEO этого приложения – Ян Кум. Его капитал в 2021 году составил 10,6 миллиарда долларов. Но у этого бизнесмена было нелегкое детство.

Ян Борисович родился в Украине, в городе Фастов (Киевская область). Когда ему исполнилось 16, вместе с мамой эмигрировал в США. Там он часто мыл в местном магазине пол, чтобы помогать оплатить счета.

Параллельно он самостоятельно осваивал компьютеры, работал в компании "Ernst & Young" и учился в университете. Ян так и не получил диплом: он ушел из учебного заведения и трудоустроился в "Yahoo", где сразу заметили одаренность Кума.

Со временем эмигрант из Украины решил поставить для себя новую цель – стать сотрудником "Facebook", но ему отказали. Ян не отчаялся и вместе со своим другом Брайаном Эктоном создал мессенджер "WhatsApp", который спустя пять лет с момента основания продал компании "Facebook" за 19 миллиардов долларов.

