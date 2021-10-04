10 звезд, которые выросли в нищете. Фото-сравнение тогда и сейчас

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Голливудские звезды выросли в бедной семье

Всемирно известные звезды зарабатывают миллионы долларов ежегодно, поэтому трудно представить, что у них когда-то не было денег даже на хлеб. Также невероятными кажутся условия, в которых они могли расти.

К примеру, в семье Сары Джессики Паркер не отмечали день рождения из-за дороговизны мероприятия, а Леонардо Ди Каприо рос в бандитском квартале по соседству с проститутками.

OBOZREVATEL собрал подборку звезд, которые смогли выбиться "в люди", несмотря на тяжелое детство.

Опра Уинфри

Опра Уинфри родила в 13 лет
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Телеведущая Опра Уинфри была нежеланным ребенком в семье. Отец служил в армии, а матери только исполнилось 18 лет.

После родов мама Опры уехала на заработки, а девочку воспитывала бабушка. Повзрослев, в возрасте 13 лет, Уинфри начала употреблять наркотики. Отметим, что будущую звезду несколько раз насиловали родственники и она хотела покончить жизнь самоубийством, когда забеременела в 13 лет.

Несмотря на бедность в детстве, Опра смогла достичь успеха на телевидении в США и сейчас зарабатывает около 40 миллионов долларов в год.

Селин Дион

У Селин Дион было 13 братьев и сестер

Канадская певица Селин Дион росла в большой и бедной семье, где была самой младшей из 14 детей. Будущая звезда подчеркивала, что ей часто не хватало родительской любви и внимания.

Сейчас Селин является одной из самых богатых исполнительниц мира, а ее состояние оценивается в 450 миллионов долларов.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер в детстве и сейчас

Актриса Сара Джессика Паркер росла в семье, где было 8 детей. Родители получали маленькую зарплату, и им едва хватало на еду. Детям никогда не праздновали день рождения.

Сара Джессика с 4 лет работала в театре, а в юности была кассиром в магазине. Сейчас Паркер успешная бизнесвумен и актриса, которую знает весь мир. Ее состояние оценивается в 100 миллионов долларов.

Том Круз

Том Круз вырос в бедной семье

Секс-символ Голливуда Том Круз 15 раз менял школу, ведь его семья постоянно переезжала в поисках работы. Отец будущего актера бил своих четверых детей, а мама работала в 4 смены.

Сейчас фильмы с участием Тома приносят сотни миллионов кассовых сборов, а его состояние оценивается в полмиллиарда долларов.

Ники Минаж

Репер Ники Минаж выросла с бабушкой

Певицу Ники Минаж до 5 лет воспитывала бабушка, пока родители работали в Нью-Йорке.

Повзрослев, будущая звезда не захотела переезжать к отцу, поскольку он употреблял алкоголь и наркотики. Кроме того, мужчина часто избивал мать и дочь.

Отметим, что сейчас рэп-исполнительница зарабатывает в год около 50 миллионов долларов.

Дженнифер Лопес

Поп-дива Джей Ло в детстве и сейчас

У Дженнифер Лопес было бедное детство. Отец работал программистом, а мама – воспитательницей в детском саду. Были времена, когда родители оставались без работы. Они смогли устроить Джей в католическую школу и едва собирали деньги на частные уроки танцев.

Сейчас Джей Ло является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в мире. Одно ее выступление стоит только около 2 миллионов долларов.

Селена Гомес

Селена Гомес в детстве и сейчас

Мама Селены Гомес забеременела в 16 лет, а папе тогда едва исполнилось 17. Родители работали на нескольких работах.

Певица неоднократно рассказывала, что ее детство в Техасе прошло в ужасных условиях.

Сейчас звезда является миллионером, только один ее рекламный пост в Instagram стоит около миллиона долларов.

Эминем

Эминем в детстве и сейчас

Мама родила рэпера Эминема в 17 лет. Они часто переезжали в поиске лучшей жизни из-за нехватки средств. Эминем ужасно учился в школе, его дважды оставляли на второй год. Во многих песнях есть строки о тяжелой юности и обидах к матери, которая не уделяла ему внимания в детстве.

В отличие от других рэперов, которые занимаются параллельно бизнесом, Эминем заработал миллионное состояние только благодаря музыке.

Джей Зи

Рэпер Джей Зи в школьном возрасте и сейчас

Американский рэпер Джей Зи рос без отца. Его мама сама воспитывала четверых детей. Женщина круглосуточно работала, чтобы семье хватало средств на хлеб. Джей Зи даже стеснялся ходить в школу в поношенной одежде и обуви.

По состоянию на 2021 год исполнитель является долларовым миллиардером.

Леонардо Ди Каприо

Актер вырос в бедной семье

Семья Леонардо Ди Каприо жила в бедном районе, где были проститутки, наркодилеры и мошенники по соседству. Мама работала на нескольких работах, чтобы обеспечить сыну будущее. Последние средства она потратила, чтобы юный Лео подготовился к кинокастингам.

Ди Каприо оправдал ожидания матери. Сейчас его состояние оценивается в 300 миллионов долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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