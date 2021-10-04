10 звезд, которые выросли в нищете. Фото-сравнение тогда и сейчас

Всемирно известные звезды зарабатывают миллионы долларов ежегодно, поэтому трудно представить, что у них когда-то не было денег даже на хлеб. Также невероятными кажутся условия, в которых они могли расти.

К примеру, в семье Сары Джессики Паркер не отмечали день рождения из-за дороговизны мероприятия, а Леонардо Ди Каприо рос в бандитском квартале по соседству с проститутками.

OBOZREVATEL собрал подборку звезд, которые смогли выбиться "в люди", несмотря на тяжелое детство.

Опра Уинфри

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Телеведущая Опра Уинфри была нежеланным ребенком в семье. Отец служил в армии, а матери только исполнилось 18 лет.

После родов мама Опры уехала на заработки, а девочку воспитывала бабушка. Повзрослев, в возрасте 13 лет, Уинфри начала употреблять наркотики. Отметим, что будущую звезду несколько раз насиловали родственники и она хотела покончить жизнь самоубийством, когда забеременела в 13 лет.

Несмотря на бедность в детстве, Опра смогла достичь успеха на телевидении в США и сейчас зарабатывает около 40 миллионов долларов в год.

Селин Дион

Канадская певица Селин Дион росла в большой и бедной семье, где была самой младшей из 14 детей. Будущая звезда подчеркивала, что ей часто не хватало родительской любви и внимания.

Сейчас Селин является одной из самых богатых исполнительниц мира, а ее состояние оценивается в 450 миллионов долларов.

Сара Джессика Паркер

Актриса Сара Джессика Паркер росла в семье, где было 8 детей. Родители получали маленькую зарплату, и им едва хватало на еду. Детям никогда не праздновали день рождения.

Сара Джессика с 4 лет работала в театре, а в юности была кассиром в магазине. Сейчас Паркер успешная бизнесвумен и актриса, которую знает весь мир. Ее состояние оценивается в 100 миллионов долларов.

Том Круз

Секс-символ Голливуда Том Круз 15 раз менял школу, ведь его семья постоянно переезжала в поисках работы. Отец будущего актера бил своих четверых детей, а мама работала в 4 смены.

Сейчас фильмы с участием Тома приносят сотни миллионов кассовых сборов, а его состояние оценивается в полмиллиарда долларов.

Ники Минаж

Певицу Ники Минаж до 5 лет воспитывала бабушка, пока родители работали в Нью-Йорке.

Повзрослев, будущая звезда не захотела переезжать к отцу, поскольку он употреблял алкоголь и наркотики. Кроме того, мужчина часто избивал мать и дочь.

Отметим, что сейчас рэп-исполнительница зарабатывает в год около 50 миллионов долларов.

Дженнифер Лопес

У Дженнифер Лопес было бедное детство. Отец работал программистом, а мама – воспитательницей в детском саду. Были времена, когда родители оставались без работы. Они смогли устроить Джей в католическую школу и едва собирали деньги на частные уроки танцев.

Сейчас Джей Ло является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в мире. Одно ее выступление стоит только около 2 миллионов долларов.

Селена Гомес

Мама Селены Гомес забеременела в 16 лет, а папе тогда едва исполнилось 17. Родители работали на нескольких работах.

Певица неоднократно рассказывала, что ее детство в Техасе прошло в ужасных условиях.

Сейчас звезда является миллионером, только один ее рекламный пост в Instagram стоит около миллиона долларов.

Эминем

Мама родила рэпера Эминема в 17 лет. Они часто переезжали в поиске лучшей жизни из-за нехватки средств. Эминем ужасно учился в школе, его дважды оставляли на второй год. Во многих песнях есть строки о тяжелой юности и обидах к матери, которая не уделяла ему внимания в детстве.

В отличие от других рэперов, которые занимаются параллельно бизнесом, Эминем заработал миллионное состояние только благодаря музыке.

Джей Зи

Американский рэпер Джей Зи рос без отца. Его мама сама воспитывала четверых детей. Женщина круглосуточно работала, чтобы семье хватало средств на хлеб. Джей Зи даже стеснялся ходить в школу в поношенной одежде и обуви.

По состоянию на 2021 год исполнитель является долларовым миллиардером.

Леонардо Ди Каприо

Семья Леонардо Ди Каприо жила в бедном районе, где были проститутки, наркодилеры и мошенники по соседству. Мама работала на нескольких работах, чтобы обеспечить сыну будущее. Последние средства она потратила, чтобы юный Лео подготовился к кинокастингам.

Ди Каприо оправдал ожидания матери. Сейчас его состояние оценивается в 300 миллионов долларов.

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