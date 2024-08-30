Российская Z-певица и пропагандистка Юлия Чичерина, активно поддерживающая агрессивную политику Кремля и кровавую войну в Украине, похвасталась сумочкой от якобы известного дорогого бренда. "Эксклюзивную" вещь путинистка отыскала на временно оккупированных россиянами территориях.

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Найденный аксессуар русские воины назвали "трофеем". Видео, где горе-артистка хвастается розовой шкатулкой опубликовали россмедиа. Но есть одно "но": такой модели известный дом моды Chanel никогда не выпускал. Оказывается, подделка представляет собой большой бокс для косметики, а от люксовой компании там только пластиковый логотип.

Пользователи сети засмеяли Чичерину, назвав ее истинной русской мародеркой:

"Позорные бомжи, мародеры и оккупанты из болот недофедерации".

"Россияне – это клинический диагноз "мародер прямоходящий".

"З унитазов перешли на сумочки".

"Лоханулась, маленькая сумка – унитаз не влезет!"

"На ней эволюция споткнулась, и пошла в обратную сторону".

"Рядом с ней эта сумочка выглядит страшно..."

"Я бы сказала, что это своего рода надругательство над брендом Chanel... Французская компания может подавать в суд на гражданку России..."

В конце прошлого года стало известно, что регулярно ездящая развлекать оккупантов Чичерина наняла охрану. Все потому, что Z-артистка раскритиковала своих звездных коллег, отказавшихся поддерживать так называемую "СВО". По словам "бесстрашной", гражданин США даже предлагал за ее голову 50 тысяч долларов. Подробности – в нашем материале.

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