Умерла звезда сериала 'Друзья' Терри Гарр, номинированная на 'Оскар'

Звезда культового сериала "Друзья" и кинокомедии "Тутси", американская актриса Тери Гарр умерла в возрасте 79 лет. Номинантка на премию "Оскар" ушла в вечность 29 октября, находясь в окружении семьи и друзей.

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Смерть актрисы подтвердила публицистка Хайди Шеффер, сообщает The Guardian. Жизнь селебрити оборвалась из-за заболевания центральной нервной системы – рассеянного склероза, с которым она боролась многие годы.

В последнее время Тери Гарр пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. В 2007 году знаменитость пережила сложную операцию, ведь у нее произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

Актриса родилась 11 декабря 1944 года в штате Огайо (США). Свою карьеру Тери Гарр начала в юном возрасте, хотя и не сразу смогла попасть на большие экраны. В 1960-х знаменитость появлялась в роли танцовщицы в разножанровых фильмах и эстрадных шоу. Тогда актрису записывали в массовку, что вызвало у нее сильное раздражение.

"Меня всегда возмущало то, что я была "массовкой", потому что в те времена, чтобы работать над мюзиклами, вы должны были учиться в течение 10 лет, чтобы быть танцовщицей. И когда ты наконец-то ставала танцовщицей в кино, тебя записывали в массовку ", – сказала звезда в одном из интервью.

В 1968 году Тери Гарр удалось получить первую разговорную роль в картине "Голова", после чего ее актерская карьера начала стремительно развиваться. Американскую селебрити приглашали поучаствовать в популярных лентах, среди которых: "Разговор", "Молодой Франкенштейн", "Близкие контакты третьей степени" и другие.

Одной из величайших ролей актрисы стала Сэнди Лестер в кинокомедии "Тутси", которая принесла знаменитости номинацию на премию "Оскар". В 1990-х на мировые экраны вышли известные ленты с участием Терри Гарр, среди которых "Тупой и еще тупее" и "Друзья", где артистка отыграла маму Фиби.

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