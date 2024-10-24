Умер поэт и переводчик Аркадий Штыпель: он вернулся в Украину из Москвы перед полномасштабным вторжением

23 октября умер Аркадий Штыпель – поэт, переводчик, критик и член общественной организации PEN Ukraine. Ему был 81 год. Причину смерти не разглашают.

Видео дня

Поэт ушел из жизни в Одессе. Именно в этот город он переехал из Москвы незадолго до начала полномасштабной войны РФ, пишет Радио Свобода. Его жена Мария Галина рассказывала источнику, что еще до вторжения оккупантов в Украину знала, что война неизбежна.

"Мы в какой-то степени тоже беженцы, мы довольно поспешно уезжали из Москвы, уехали только с двумя небольшими чемоданами. Я была уверена, что война начнется, в отличие от очень многих более оптимистично настроенных людей. Я знаю ту страну, в которой я жила, и я занималась культурологически трэш-литературой, посвященной будущему России, и она была вся ужасно шовинистическая и очень агрессивно антиукраински настроена", – объясняла Мария Галина.

Аркадий Штыпель родился в Узбекистане, но молодость и юность провел в Днепре. С тех пор он писал об Украине, из-за чего поплатился отчислением из университета в 1965 году. Из-за попытки напечатать самоизданную книгу, его обвинили в "сионизме и украинском национализме". После этого украинец в душе переехал в Москву.

Все его творчество было двуязычным: Штыпель писал и переводил и на русский, и на украинский. Источник сообщает, что поэт "участвовал в акциях протеста против режима Владимира Путина".

"С началом войны у меня отрубилось русское стихосложение. Не по принципу, а просто русские строки как-то не приходили в голову. И только совсем недавно снова начали понемногу приходить и появляться в фейсбуке", – рассказывал он в одном из интервью "Радио Свободы".

Ранее OBOZ.UA писал, что умер американский режиссер Аарон Кауфман, который в феврале 2022 года был в Киеве с Владимиром Зеленским. Его фильм о президенте Украины получил премию "Эмми".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!