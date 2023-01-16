Умерла звезда фильмов ''Фанфан-Тюльпан'' и ''Собор Парижской Богоматери'' Джина Лоллобриджида

16 января стало известно о смерти знаменитой итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Ей было 95 лет.

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Трагическую новость сообщило местное издание Il Messaggero. Актриса была олицетворением женской красоты и таланта.

Лоллобриджиду многие могут помнить благодаря культовым кинокартинам "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956). Кроме того, она сыграла в фильмах "Приходи в сентябре", "Ночные красавицы", "Соломенная вдова" и многих других.

К слову, прославилась актриса именно благодаря французской ленте "Фанфан-Тюльпан", которая завоевала призы Каннского и Берлинского кинофестивалей, а самой артистке принесла мировую славу.

Интересовал звезду не только кинематограф, но и политика. В 1999 году она даже пыталась попасть в Европарламент, однако набрала недостаточно количество голосов для этого.

В 2018 году Джина Лоллобриджида получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

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