Умерла звезда фильма "Семнадцать мгновений весны"

Советская и российская актриса, звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" Екатерина Градова умерла в возрасте 74 лет.

Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на директора Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину. Причины смерти знаменитости пока неизвестны.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", – сказала она.

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Она поступила в школу-студию МХАТ, а уже на четвертом курсе сыграла главную роль в спектакле "Таланты и поклонники".

Актриса получила зрительское признание после выхода на экраны фильма "Семнадцать мгновений весны". В этой картине Градова сыграла роль радистки Кэт.

Также она снялась в таких лентах, как "Место встречи изменить нельзя", "Осенние свадьбы", "Рождение".

В 1982 году Градова получила Орден Дружбы народов за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и за активное участие в создании "Семнадцати мгновений весны". Годом позже она получила звание "Заслуженный артист РСФСР".

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