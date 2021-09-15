Умерла участница шоу 'МастерШеф' Стелла Клименко: что о ней известно. Фото

Участнице шоу "МастерШеф" Стелле Клименко, которая умерла 13 сентября, было всего 30 лет. Она жила в Киеве, работала су-шефом ресторана "Аляска" и была владелицей производства соусов Stella Lalala.

Девушка окончила университет имени Винсента Пола в Люблине, кафедра гастрономии. Несколько лет работала в Китае, участвовала в открытии ресторана славянской кухни. Подробнее о Клименко – читайте далее в материале OBOZREVATEL(чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Стелла Клименко начала работать на кухне с 16 лет и всю жизнь мечтала об открытии собственного ресторана. Она была не замужем, хотя судя по фотографиям в сети, у девушки был возлюбленный.

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У Клименко был свой бизнес: она готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. У девушки был огромный опыт работы в Азии, Польше, Европе на позиции соусье.

Кроме того, Клименко была бренд-шефом в ресторане за границей, а в Севастополе владела собственной кулинарной детской школой.

Девушка всю жизнь мечтала открыть собственный ресторан, в котором не будет меню, а готовить будут из того, что купили на рынке утром. Как рассказывала Клименко, ее слабостью были рынки и свежие продукты. Также девушку вдохновляли дети – она считала их самыми честными критиками.

Последний пост в Instagram Клименко был неделю назад с ее селфи в зеркале. Она подписала кадр: "Меня не меняют события".

Вероятная причина смерти – внезапная остановка сердца. Известно, что еще в июне Клименко покинула шоу "МастерШеф" по состоянию здоровья – у нее обнаружили коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 14-летний участник детского кулинарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткинс (Ben Watkins) умер после борьбы с раком.