Умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко

София Ковнир
София Ковнир
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Умерла участница шоу 'МастерШеф' Стелла Клименко

13 сентября скончалась участница шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3 Стелла Клименко. Вероятная причина смерти – внезапная остановка сердца.

О печальном событии сообщил участник кулинарного проекта Николай Люлько на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Известно, что еще в июне Клименко покинула шоу "МастерШеф" по состоянию здоровья – у нее обнаружили коронавирус.

У Клименко был свой бизнес: она готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Также девушка открывала заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за рубежом. Также она под руководством Николая Люлько работала в столичном заведении "Аляска". Всю жизнь Клименко мечтала об открытии собственного заведения.

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Как выглядела Стелла Клименко
Украинка Стелла Клименко
Умерла Стелла Клименко

"Вечная память тебе, дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я потеряли дорогого нам человека… Девочка Стелла, так я всегда тебя называл… Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой! Ты наша зажигалочка! Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас сотни крутых блюд, много мастер-классов и очень нелегкий проект "МастерШеф. Профессионалы"! Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу! Но ты не пришла…" – написал Люлько.

Стелла Клименко на шоу
Умерла повар Стелла Клименко
Стелла Клименко во время готовки
Стелла Клименко при жизни
Стелла Клименко и Николай Люлько

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 14-летний участник детского кулинарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткинс (Ben Watkins) умер после борьбы с раком.

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