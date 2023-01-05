Умерла участница ''Голосу країни'' Екатерина Давиденко

Участница вокального шоу "Голос страны" Екатерина Давиденко скончалась в 28 лет. Предварительно причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

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Трагическую новость сообщил в своем Facebook украинский певец Иво Бобул. Именно он попросил неравнодушных украинцев рассказать ему о смерти вокалистки более подробно ( чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уважаемые артисты, обращаюсь ко всем вам с просьбой. Умерла хорошая певица. Училась в эстрадно-цирковой академии. Давиденко Екатерина. Кто знает, что произошло, напишите мне, пожалуйста, в Facebook", – попросил артист.

В комментариях в Instagram покойной отозвалась ее сестра, которая опровергла версию о смерти от пневмонии.

"Это пишет сестра Кати. Вы что присутствовали при этом всем и знаете причину ее смерти? Нет. Так попрошу, пожалуйста, не придумывать ничего. Причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии", – говорится в сообщении.

Украинцы могут помнить Екатерину Давиденко как участницу шоу "Голос країни" 2014 года. Певица из Донецка исполнила хит Virtual Insanity британской группы Jamiroquai. Тогда ее вокальные навыки оценил фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, ставший наставником Давиденко.

Исполнительница также публиковала всевозможные каверы на известные песни и воспитывала 9-летнюю дочь Марию.

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