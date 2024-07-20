Умерла любимая женщина Клинта Иствуда, сделавшая его счастливым. Что известно о Кристине Сандере и бывших иконы Голливуда

В возрасте 61 года ушла из жизни Кристина Сандера, любимая женщина американского актера и кинорежиссера Клинта Иствуда. Икона Голливуда отметил, что не будет раскрывать детали смерти партнерши, ведь хочет оплакать потерю наедине.

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Пара находилась в счастливых отношениях с 2014 года, пишет Daily Mail. Несмотря на большую разницу в возрасте, роман влюбленных стремительно развивался с момента первой встречи.

94-летний обладатель премии "Оскар" поделился, что ему сложно смириться со смертью партнерши, ведь она сделала его по-настоящему счастливым: "Кристина была любящей, заботливой женщиной, и я буду очень скучать по ней".

Впервые пара встретилась на территории отеля Клинта Иствуда "Mission Ranch", в ресторане которого Кристина Сандера исполняла обязанности хостес. Несмотря на то, что влюбленные почти не делились подробностями личной жизни, женщина всегда поддерживала актера на кинопремьерах и церемониях награждения. Впервые избранница знаменитости появилась на публичном мероприятии в 2015 году.

До начала романтических отношений мужчина был женат на журналистке Дине Фишер, а женщина состояла в браке с Полом Вейнскоутом, который завершился из-за домашнего насилия с ее стороны. Кристине Сандере пришлось посещать ряд реабилитационных курсов, чтобы избавиться от зависимости от алкоголя и проблем с агрессией.

Что известно о бывших избранницах Клинта Иствуда

Мэгги Джонсон

Первой женой голливудского актера стала Мэгги Джонсон, с которой он познакомился в Калифорнийском университете. Впервые встретившись на свидании вслепую в 1953 году, между молодыми людьми возникли романтические чувства. Они решили зарегистрировать брак спустя шесть месяцев после начала отношений. Впоследствии у супругов родилось двое детей: сын Кайл и дочь Элисон. Несмотря на наличие большой семьи, американский актер неоднократно изменял избраннице, поэтому пара окончательно развелась в 1984 году. Несмотря на ужасные поступки знаменитости, мужчина и женщина находятся в дружеских взаимоотношениях.

Роксана Тунис

Клинт Иствуд не ограничил себя отношениями с законной женой, начав длительный роман в 1959 году. Каскадер Роксана Тунис стала новой избранницей звезды. Пара не пыталась скрывать свои чувства, поэтому они свободно прогуливались по съемочной площадке, обнимая друг друга. Через пять лет у партнеров появилась общая дочь Кимбер.

Сондра Лок

Следующей девушкой кинорежиссера стала актриса Сондра Локк, с которой они встретились на съемках фильма "Джоси Уэйлс — человек вне закона". Их роман начался в 1972 году, несмотря на то, что как мужчина, так и женщина, уже имели собственные семьи. В течение длительного времени звездная пара проживала в общем доме, но когда начали появляться слухи об их тайных отношениях, Клинт Иствуд резко оборвал связи с артисткой, сменив замки в доме и выставив ее вещи на улицу. В результате актриса подала в суд на обладателя премии "Оскар", обвинив его в нанесении сильного эмоционального и физического стресса.

Джеселин Ривз

Третьей любовницей актера стала стюардесса Джеселин Ривз. У пары родилось двое детей: сын Скотт и дочь Кэтрин.

Фрэнсис Фишер

В 90-х годах знаменитость встречался с актрисой Фрэнсис Фишер. Новый роман мужчина начал после официального развода с бывшей женой, поэтому поклонники имели возможность увидеть пару на публичных мероприятиях. На протяжении шестилетних отношений у пары появилась дочь Франческа. Их роман завершился из-за измены Клинта Иствуда.

Дина Руис

Второй женой звезды Голливуда стала Дина Руис. Свадебная церемония пары состоялась в 1996 году в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что супруги часто говорили, что их отношения были почти идеальными, они официально развелись в 2013 году. Причиной разрыва стали слухи о романе Дины Руис с ее другом Скоттом Фишером. Пара имеет общую дочь Морган.

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