Дженнифер Гарнер стала 'неожиданной союзницей' для Дженнифер Лопес в ее семейных проблемах с Беном Аффлеком

Во время скандальных, но до сих пор таинственных массовых ссор и развода певицы Дженнифер Лопес с актером Беном Аффлеком артистка нашла себе подружку, подставившую свое плечо в этой запутанной части в ее жизни. Этой союзницей оказалась 52-летняя коллега Дженнифер Гарнер, привлекшая внимание своим дружеским темпераментом.

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Она была женой Бена Аффлека с 2005 по 2018 год, поэтому хорошо знает характер бывшего бойфренда Джей Ло. Как пишет Us Weekly, женщины очень быстро наладили общий язык, поэтому Гарнер стала "неожиданной союзницей".

"Она была полезна для Джей Ло, и они общались друг с другом. Дженнифер была удивительным человеком для Джей Ло, с которой можно было поговорить", – сказал инсайдер.

Дружелюбие Дженнифер Гарнер также проявляла после своего развода с Аффлеком. Они в дальнейшем оставались в хороших отношениях, а актриса "ставила на первое место его благополучие и их родительские отношения". Стоит отметить, что супружеская пара родила троих детей: Вайолет, Серафину и Сэмюэля.

Слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились в мае этого года после того, как пара не появлялась вместе на публике 1,5 месяца. Приблизительно в то время певицу заметили в Беверли-Гиллз без мужа, но, как предполагали фанаты, с риелтором. В медиа пополз слух, что актриса ищет себе новый дом. Это показалось фанатам странным, ведь только недавно звезды приобрели роскошное поместье мечты.

Уже в июне пара выставила свой новый особняк на продажу, что только больше заставило поклонников убедиться в правдивости слухов. Звездная пара не подтверждала свой развод. Друзья супругов убеждали, что Джей Ло и Бен сразу не слюбили особняк в Беверли-Хиллз, который они приобрели в прошлом году за 61 миллион долларов, поэтому и решили продать.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все еще делают все возможное, чтобы сохранить отношения перед публикой, но инсайдеры уверены, что пара разошлась еще в марте 2024 года. Как разворачивались события с попытками убедить мир читайте в материале.

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