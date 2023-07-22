Умерла дочь легендарного Чарли Чаплина Жозефина: чем она прославилась

На 75-м году жизни скончалась дочь легендарного актера и режиссера Чарли Чаплина – актриса Жозефина Чаплин. Она была шестым ребенком звезды и также прославилась в сфере кино.

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Жозефина Чаплин ушла из жизни еще 13 июля, однако семья сообщила об этом только сейчас. Похоронят ее в кругу родных, говорится в статье The Hollywood Reporter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жозефину Чаплин родила четвертая жена режиссера Уна О'Нилл. Она стала шестой из 11 потомков легенды кино. Все годы после смерти отца дочь руководила офисом Чаплина в Париже от имени своих братьев и сестер, а также спонсировала скульптуру Чаплина в Уотервилле, Ирландия, где ее семья часто отдыхала.

Жозефина пошла по стопам отца и достигла значительных успехов в кинокарьере, которую закончила 30 лет назад. Она снялась с в фильме Чарли Чаплина "Графиня из Гонконга", а в 1972 году сыграла Мэй в ленте Пьера Паоло Пазолини "Кентерберийские рассказы".

Поскольку Жозефина долго жила в Париже, многие ее роли были именно во французских фильмах. Последняя ее работа – кино 1994 года "Ciudad Baja" с Майком Коннорсом в главной роли. Всего на счету актрисы около 15 фильмов и еще 9 телепроектов.

При жизни артистка родила троих сыновей и имела два брака. Также в жизни звезды были громкие романы с известными мужчинами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 16 июля скончалась легендарная англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Звезду нашли мертвой в ее доме в Париже.

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