Умерла легендарная актриса и певица Джейн Биркин: чем она прославилась

16 июля умерла легендарная англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Звезду нашли мертвой в ее доме в Париже. Ей было 76 лет.

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Трагическое известие сообщило французское издание Le Parisien. Точную причину смерти пока не называют, однако известно, что в последнее время артистка боролась с лейкемией.

В конце мая Биркин по состоянию здоровья отменила все свои концерты. Впрочем, звезда верила в выздоровление, о чем уверенно сообщала фанатам.

"Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами", – говорила несколько месяцев назад актриса.

Родилась Биркин в Лондоне в 1946 году. Сниматься она начала в 60-х. Так, на экраны вышли киноленты "Фотоувеличение" и "Калейдоскоп" с ее участием.

В 1969 году, уже переехав во Францию, актриса снялась в фильме "Слоган", где ее партнером по съемочной площадке стал Серж Генсбур. Именно отношения со скандальным французским кинематографистом, певцом и автором песен принесли Биркин особую популярность. К слову, в 1971 году у пары родилась дочь Шарлотта, также ставшая известной певицей и актрисой.

В 1969 году Биркин записала с Генсбуром знаменитую песню Je tʼaime… moi non plus, а в 1976-м вышел одноименный фильм "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет" с Биркин в главной роли, снятый Генсбуром. За него актриса была номинирована на французскую кинопремию "Сезар". Уже в1980 году Биркин и Генсбур расстались. Мужчина умер 2 марта 1991 года во Франции.

Добавим, культовый французский дом моды Hermes назвал одну из самых популярных и дорогих моделей своих сумок в честь звезды – Hermes Birkin.

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