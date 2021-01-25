Умерла актриса из "Джентльмен-шоу" Ирина Токарчук

В понедельник, 25 января, в возрасте 60 лет скончалась актриса театра и кино Ирина Токарчук. Она известна многим зрителям как тетя Сима из одесской коммунальной квартиры в скетчах "Джентльмен-шоу".

Трагичную новость на личной странице в Facebook сообщил киновед и кинокритик Евгений Женин. Причина смерти Токарчук не уточняется.

"Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга", – написал Женин.

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе.

Она дебютировала в фильме Александра Павловского "Зеленый фургон". За свою творческую карьеру Токарчук сыграла в таких лентах, как "12 стульев", "Эффект присутствия", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье" и многих других.

Огромную популярность Ирина Токарчук приобрела благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры (скетч-шоу "Джентльмен-шоу").

Участвовала в работе проекта "Маски-Шоу", играла в театральных постановках этой программы: "Отелло", "Орфей и Эвридика", "Ромео и Джульетта".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 95 лет скончался популярный кинопродюсер Альберто Гримальди. Он известен такими фильмами, как "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже".