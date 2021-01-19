Умер сценарист и продюсер "Симпсонов" Дэвид Ричардсон

Знаменитый американский сценарист комедийных телешоу и продюсер Дэвид Ричардсон умер в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на семью Ричардсона. Отмечается, что продюсера не стало еще 18 января.

Дэвид Ричардсон начал работать на телевидении в 1985 году, сначала участвовал в создании таких шоу, как "Гранд" и "Пустое гнездо", позже присоединился к команде мультсериала "Симпсоны".

За свою карьеру он работал над созданием многих популярных комедийных сериалов, таких как "Два с половиной человека", "8 простых правил", "Феном", "Эд" и "Что насчет Джоан".