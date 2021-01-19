Умер сценарист и продюсер "Симпсонов" Дэвид Ричардсон

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Умер Дэвид Ричардсон

Знаменитый американский сценарист комедийных телешоу и продюсер Дэвид Ричардсон умер в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на семью Ричардсона. Отмечается, что продюсера не стало еще 18 января.

Дэвид Ричардсон
Что известно о Дэвиде Ричардсоне:

  • Дэвид Ричардсон начал работать на телевидении в 1985 году, сначала участвовал в создании таких шоу, как "Гранд" и "Пустое гнездо", позже присоединился к команде мультсериала "Симпсоны".

  • За свою карьеру он работал над созданием многих популярных комедийных сериалов, таких как "Два с половиной человека",

    "8 простых правил", "Феном", "Эд" и "Что насчет Джоан".

  • Одним из его последних проектов стал пятый и последний сезон анимационного шоу "С значит Семья" (F Is for Family), которое выходит на Netflix.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 69 лет скончался французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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