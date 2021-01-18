Умер известный французский актер Жан-Пьер Бакри

В понедельник, 18 января, в возрасте 69 лет скончался французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Смерть знаменитости также подтвердила его представительница Энн Альварес-Корреа. Об этом сообщает издание BFMTV.

Родился в франкоалжирской еврейской семье в Алжире. Хотел стать учителем латинского и французского, но в 25 лет перебрался в Париж работать в рекламной индустрии.

Параллельно начал изучать актерское мастерство на знаменитых курсах Рене Симона.

Играл в театре, дебютировал в кино в роли анестезиолога в военной драме "Военврач". В 1985 году снялся в фильме Люка Бессона "Подземка".

Получил четыре премии "Сезар" за лучший сценарий, Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2004 года, премию Европейской киноакадемии и премию Рене Клера 2001 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 81 года скончался американский продюсер Фил Спектор. Официальная причина смерти пока неизвестна.