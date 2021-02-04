Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко

В среду, 3 февраля, в Москве умер один из создателей телевизионного шоу "Кривое зеркало" Вячеслав Полейко.

Об этом сообщил его друг, юморист Александр Морозов на своей странице в Instagram. Причину смерти Полейко он не уточнил.

"Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора "Кривого зеркала" Славы Полейко", – сказал Морозов.

Вячеслав Полейко закончил Московский авиационный институт. В 1979 году он работал актером в театре Михаила Задорнова. Являлся автором монологов Задорнова, Евдокимова и Петросяна, с которым Полейко начал сотрудничать еще в 80-х годах. Юморист был постоянным автором "Кривого зеркала", а также сочинял репризы для "Новых русских бабок".

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