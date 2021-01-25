Умер известный комик и актер Александр Шаляпин
В Москве в возрасте 41 года скончался известный российский стендапер, актер Александр Шаляпин. Его нашли мертвым в собственном доме.
Причина смерти пока неизвестна. По предварительной информации, не исключается версия суицида. Об этом сообщает 5 канал.
Известно, что тело Шаляпина нашла его супруга в доме на Хорошевском шоссе. На данный момент на месте работают правоохранители.Что известно об Александре Шаляпине
Родился 6 мая 1979 года в городе Люберцы. Киноактер, артист жанра стенд-ап камеди.
В 2001 году окончил актерский факультет Самарской Государственной Академии культуры и искусств.
Победитель в номинации "Альтернативная пародия" на фестивале Большая разница-2011 в Одессе.
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