Умер известный комик и актер Александр Шаляпин

В Москве в возрасте 41 года скончался известный российский стендапер, актер Александр Шаляпин. Его нашли мертвым в собственном доме.

Причина смерти пока неизвестна. По предварительной информации, не исключается версия суицида. Об этом сообщает 5 канал.

Известно, что тело Шаляпина нашла его супруга в доме на Хорошевском шоссе. На данный момент на месте работают правоохранители.

Родился 6 мая 1979 года в городе Люберцы. Киноактер, артист жанра стенд-ап камеди.

В 2001 году окончил актерский факультет Самарской Государственной Академии культуры и искусств.

Победитель в номинации "Альтернативная пародия" на фестивале Большая разница-2011 в Одессе.

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