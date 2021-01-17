Умер продюсер The Beatles, осужденный за убийство актрисы

В субботу, 16 января, в возрасте 81 года скончался американский продюсер Фил Спектор. Официальная причина смерти пока неизвестна.

Как сообщили в департаменте исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, это произошло в больнице. Об этом пишет издание Variety.

Согласно информации портала TMZ, Спектор скончался из-за осложнений коронавирусной инфекции. Он заразился еще четыре недели назад.

Стоит отметить, что с 2009 года продюсер отбывал наказание в тюрьме за убийство актрисы и фотомодели Ланы Кларксон в 2003-м.

Спектор оказал влияние на таких артистов, как Beach Boys и Брюс Спрингстин, который подражал его звучанию в своей песне "Born to Run".

Он сотрудничал с Шер, Тиной Тернер, дуэтом The Righteous Brothers. Между 1961 и 1965 годами записал 20 из 40 самых хитовых композиций того времени.

Он также подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles – "Let It Be".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 57 лет скончался французский банкир, барон Бенджамин де Ротшильд, который возглавлял группу Эдмона де Ротшильда.