Стало известно, когда и где состоится прощание с Виталием Белоножком

9 января Украина потеряла известного певца, основателя и организатора Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Белоножко. Стало известно, что прощание с народным артистом Украины состоится в пятницу, 12 января, в Национальной филармонии в Киеве.

Видео дня

Начало церемонии прощания запланировано на 11:30, и продлится до 14:00. Об этом рассказал Дмитрий Гордон во время стрима на YouTube-канале Олеси Бацман.

"Виталий Белоножко был отличным певцом. Потрясающей души человеком. Очень патриотическим. Он очень любил Украину. Виталий Белоножко – он и есть Украина. Он умер в больнице. Сегодня Светлана Белоножко нам сказала утром. Очень больно. Прощание с Виталием Белоножком состоится в центре столицы Украины. Думаю, будет огромное количество людей, поклонников, которые захотят провести его в последний путь", – прокомментировала Бацман.

Напомним, супруга талантливого музыканта Светлана Белоножко рассказала, что свои последние минуты он провел в больнице. Там у звезды украинской сцены остановилось сердце.

Белоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области. При жизни он выпустил шесть компакт-дисков в Украине, США и Канаде, антологию собственного творчества и 12 аудиокассет. В 1999 году вместе с супругой – народной артисткой Украины, бывшей солисткой оперетты и эксдиктором УТ-1 Светланой Белоножко – стал основателем регулярного Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" – одного из самых успешных в стране.

В интервью OBOZ.UA народный артист Украины Павел Зибров и его жена Марина рассказали о своем коллеге и друге Виталие Белоножко. Они признались, почему певец в последние годы отказывался выходить на сцену и практически не покидал свой дом. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!