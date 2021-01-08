Умер народный артист СССР Валерий Хлевинский

В четверг, 7 января, в возрасте 77 лет умер народный артист СССР и России Валерий Хлевинский. Причина смерти пока неизвестна.

О трагедии сообщили на сайте художественного театра им. А. П. Чехова. Отмечается, что актер участвовал во многих репетициях и "был полон жизни и планов".

Как рассказали коллеги Хлевинского, мужчина был прекрасным педагогом и актером, а также мастером экрана и сцены.

Стоит отметить, что церемония прощания с артистом состоится 11 января. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Что известно о Валерии Хлевинском

Родился 14 ноября 1943 года в Горьком.

Участвовал в самодеятельности, посещал драмкружок Владимирского гарнизонного Дома офицеров.

С первого раза в школу-студию МХАТ он не поступил, вернулся во Владимир и полтора сезона отработал в драматическом театре им. А. В. Луначарского.

Окончил Школу-студию МХАТ в 1969 году и был принят в труппу театра "Современник".

В Театре Табакова играл роль Калошина в спектакле Александра Марина "Провинциальные анекдоты", а также купца Ахова в постановке Авангарда Леонтьева "Не все коту масленица".

В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова, где участвовал в спектаклях "Белая гвардия", "Нули", "Последняя жертва".

Преподавал актерское мастерство в школе-студии МХАТ. Являлся профессором.

Актер известен благодаря ролям в таких фильмах как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Валентин и Валентина" и многих других.

В возрасте 77 лет умер народный артист России Валерий Хлевинский Газета.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в собственном доме в Лос-Анджелесе скончалась звезда серии фильмов "Полицейская академия", американская актриса Мэрион Рэмси. Ей было 73 года.