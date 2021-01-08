Помер народний артист СРСР Валерій Хлевінський

У четвер, 7 січня, у віці 77 років помер народний артист СРСР і Росії Валерій Хлевінський. Причина смерті поки невідома.

Про трагедію повідомили на сайті художнього театру ім. А. П. Чехова. Відзначається, що актор брав участь у багатьох репетиціях і "був сповнений життя і планів".

Як розповіли колеги Хлевінського, чоловік був прекрасним педагогом і актором, а також майстром екрану і сцени.

Варто відзначити, що церемонія прощання з артистом відбудеться 11 січня. Його поховають на Троєкуровському кладовищі.

Що відомо про Валерія Хлевінського

Народився 14 листопада 1943 року в Горькому.

Брав участь у самодіяльності, відвідував драмгурток Володимирського гарнізонного Будинку офіцерів.

З першого разу в школу-студію МХАТ він не вступив, повернувся до Володимира і півтора сезону відпрацював у драматичному театрі ім. А. В. Луначарського.

Закінчив Школу-студію МХАТ у 1969 році і був прийнятий в трупу театру "Современник".

У Театрі Табакова грав роль Калошина у виставі Олександра Марина "Провінційні анекдоти", а також купця Ахова в постановці Авангарда Леонтьєва "Не все котові масниця".

У 2001 році був прийнятий в трупу МХТ ім. Чехова, де брав участь у спектаклях "Біла гвардія", "Нулі", "Остання жертва".

Викладав акторську майстерність у школі-студії МХАТ. Був професором.

Актор відомий завдяки ролям у таких фільмах як "Вся королівська рать", "Велика перерва", "Береги", "Вічний поклик", "Валентин і Валентина" і багатьох інших.

У віці 77 років помер народний артист Росії Валерій Хлевінський Газета.ру

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