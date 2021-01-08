Помер народний артист СРСР Валерій Хлевінський

Софія Ковнір Люди 09:40, 8.01.2021

У четвер, 7 січня, у віці 77 років помер народний артист СРСР і Росії Валерій Хлевінський. Причина смерті поки невідома.

Про трагедію повідомили на сайті художнього театру ім. А. П. Чехова. Відзначається, що актор брав участь у багатьох репетиціях і "був сповнений життя і планів".

Як розповіли колеги Хлевінського, чоловік був прекрасним педагогом і актором, а також майстром екрану і сцени.

Варто відзначити, що церемонія прощання з артистом відбудеться 11 січня. Його поховають на Троєкуровському кладовищі.

Що відомо про Валерія Хлевінського

  • Народився 14 листопада 1943 року в Горькому.

  • Брав участь у самодіяльності, відвідував драмгурток Володимирського гарнізонного Будинку офіцерів.

  • З першого разу в школу-студію МХАТ він не вступив, повернувся до Володимира і півтора сезону відпрацював у драматичному театрі ім. А. В. Луначарського.

  • Закінчив Школу-студію МХАТ у 1969 році і був прийнятий в трупу театру "Современник".

  • У Театрі Табакова грав роль Калошина у виставі Олександра Марина "Провінційні анекдоти", а також купця Ахова в постановці Авангарда Леонтьєва "Не все котові масниця".

  • У 2001 році був прийнятий в трупу МХТ ім. Чехова, де брав участь у спектаклях "Біла гвардія", "Нулі", "Остання жертва".

  • Викладав акторську майстерність у школі-студії МХАТ. Був професором.

  • Актор відомий завдяки ролям у таких фільмах як "Вся королівська рать", "Велика перерва", "Береги", "Вічний поклик", "Валентин і Валентина" і багатьох інших.

У віці 77 років помер народний артист Росії Валерій Хлевінський
Газета.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у власному будинку в Лос-Анджелесі померла зірка серії фільмів "Поліцейська академія", американська актриса Меріон Ремсі. Їй було 73 роки.

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