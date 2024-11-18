Умер легендарный французский композитор Шарль Дюмон: он написал бессмертный хит 'Non, je ne regrette rien' для Эдит Пиаф

Умер французский певец и композитор Шарль Дюмон, наиболее отличившийся как соавтор легендарной песни Эдит Пиаф "Non, je ne regrette rien". К моменту смерти от продолжительной болезни ему было 95 лет.

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Об этом написало медиа Deadline. С какой именно болезнью боролся Дюмон, издание не сообщает.

Французский композитор с раннего возраста увлекался музыкой, а именно джазом. В свое время он учился на трубача в Тулузской музыкальной консерватории во Франции. После операции на миндалинах трубу пришлось оставить. Тогда Дюмон перешел на фортепиано и занялся написанием песен.

В течение 1950-х годов он продолжал заниматься музыкой, но не получал из этого прибыли. Поэтому композитор находил случайные заработки, чтобы держаться на плаву. В то же время он познакомился с поэтом-песенником Мишелем Уокером, и они вместе написали песню "Non, je ne regrette rien" ("Нет, я не жалею об этом") в 1956 году для Эдит Пиаф.

Для певицы он написал еще около 30 песен, пока их сотрудничество не закончилось из-за ранней смерти артистки. Эдит Пиаф умерла в возрасте 47 лет в 1963 году.

На протяжении своей карьеры Дюмон писал песни для многих других известных артистов, таких как Далида, Тино Росси, Жак Брель и Барбра Стрейзанд. Его музыку также можно услышать в фильмах и сериалах "Трафик", "Парад", "Начало", "Мечтатели", "Булл Дарем" и "Невыносимая жестокость", где его песня "Non, je ne regrette rien" вошла в состав саундтреков.

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