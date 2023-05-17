Умер известный украинский композитор и основатель ВИА 'Смерічка' Левко Дутковский

Умер известный украинский композитор и основатель легендарного ВИА "Смерічка" Левко Дутковский. Музыкант скончался в родных Черновцах в возрасте 80-ти лет.

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Композитора не стало 16 мая после перенесенного инфаркта и COVID-19. Трагическое известие сообщил у себя в Facebook журналист и исследователь украинской эстрады Михаил Маслий.

"В родных Черновцах, в кардиологическом центре, после перенесенного инфаркта и коронавируса, 16 мая военного 2023 года около 20 часов умер один из основателей украинской эстрадной песни, великий учитель, композитор, музыкант и стратег Левко Дутковский. К 80 полным годам добавилось только 37 мучительных и болезненных дней. Легенда украинской эстрады, основатель известного на весь мир ВИА "Смерічка", – трогательно написал Маслий.

Именно благодаря Дутковскому и культового для Украины ансамблю "Смерічка" на украинской эстраде появились Назарий Яремчук и Василий Зинкевич, а песни легендарного Владимира Ивасюка обрели небывалую популярность. Кроме того, Лев Тарасович посодействовал профессиональному взлету Софии Ротару, Иво Бобула, Людмилы Артеменко и многих других.

В 60-х и 70-х годах прошлого столетия именно "Смерічка", основанная Дутковским, дала украинской эстрадной песне новую музыкальную волну. Коллектив объездил с гастролями всю Украину, а также неоднократно выступал за границей, в том числе и на престижных фестивалях, где становился победителем.

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