Умер украинский композитор, который писал песни для Тины Кароль и Ирины Билык: последний год жизни он боролся с раком

В среду, 29 марта, ушел из жизни известный украинский композитор, пианист и аранжировщик Павел Дремлюженко, который сотрудничал с рядом знаменитых артистов: Тиной Кароль, Ириной Билык, группой The Hardkiss, Лидой Ли и другими. Последний год своей жизни музыкант провел в больнице в Польше. Он боролся с раком, но так и не смог побороть недуг.

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О смерти Павла сообщили его близкие со страницы музыканта в Facebook. "Сегодня Паша ушел к своему Отцу Небесному", – гласит лаконичная подпись под давним снимком композитора.

У музыканта осталась супруга и трое детей. После полномасштабного вторжения, которое Дремлюженко с семьей встретил в Броварах, где прямо возле их дома упала вражеская ракета, композитор встал на защиту родного дома, пополнив лавы ТРО.

Перед этим он вывез семью в Польшу, а также забрал туда отца, у которого была онкология. Там мужчине должны были сделать операцию. Дремлюженко планировал помочь отцу встать на ноги, а затем снова вернуться в Украину, чтобы бороться с оккупантами, однако состояние его здоровья резко и неожиданно ухудшилось.

У музыканта начало троиться в глазах, однако проблем со зрением не обнаружили. МРТ и КТ также не показали каких-либо проблем. Позже пришли результаты анализов, которые показали что количество лейкоцитов в крови Павла увеличилось в 400 раз.

Тогда польские медики установили, что в головном мозге раковых клеток не было, а вот в спинном – поражено 80%, костный – поражен полностью. Дремлюженко прошел несколько курсов химиотерапии и пережил ряд сложных операций. Лечение было крайне дорогим. Например, одна из операций стоила 860 тысяч евро. Тогда украинец был вынужден обратиться за помощью к соотечественникам.

К сожалению, лечение оказалось безуспешным. Талантливый музыкант, защитник, муж и отец ушел из жизни.

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