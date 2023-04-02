Умер известный украинский актер Александр Гетманский. Фото

В субботу, 1 апреля, из жизни ушел известный украинский актер театра и кино Александр Гетманский. Он боролся с продолжительной болезнью, но недуг оказался сильнее.

Видео дня

22 января 2023-го артист отпраздновал свое 63-летие. О горькой утрате сообщили на Facebook-странице Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, которому служил Гетманский около 20-ти лет.

Народного артиста Украины похоронят в его родном поселке Высокий, что на Харьковщине. Прощание состоится завтра, 3 апреля, в Свято-Ильинском храме.

От какой именно болезни умер талантливый актер – не сообщается.

Александр Николаевич впервые появился на экранах в 1994 году, сыграв роль в эротической комедии "Несколько любовных историй", где его партнерами по съемочной площадке стали именитые Армен Джигарханян и Руслана Писанка, которых также уже нет в живых.

Свой театральный путь актер начал на сцене Киевского ТЮЗа, затем, с 1995-го по 2004-й, работал в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Последние 20 лет жизни Гетманский отдал Национальному академическому драматическому театру имени Леси Украинки.

Зрителям же Александр Николаевич запомнился по ролям в популярных сериалах. Особенно хорошо ему удавались персонажи сотрудников полиции, которых он часто воплощал на экранах.

Актер сыграл в таких популярных кинопроектах: "Было у отца два сына", "Личная жизнь следователя Савельева", "Поводырь", "Одесса-мама", "Проводница", "Холостяк", "Ментовские войны. Одесса", "Чужие родные", "Я тоже его люблю" и многих других.

Раньше OBOZREVATEL писал, что 29 марта ушел из жизни известный украинский композитор, пианист и аранжировщикПавел Дремлюженко, который сотрудничал с рядом знаменитых артистов: Тиной Кароль, Ириной Билык, группой The Hardkiss, Лидой Ли и другими. Последний год своей жизни музыкант провел в больнице в Польше. Он боролся с раком, но так и не смог побороть недуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!