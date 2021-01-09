Умер известный британский режиссер фильмов о 'Джеймс Бонде'

В Лос-Анджелесе умер известный британский кинорежиссер Майкл Эптед в возрасте 79 лет.

Как сообщает Variety, агентство Gersh подтвердило смерть режиссера, но не указало причину смерти Эптеда.

Майкл Эптед был известный своими режиссерскими работами в фильмах о Джеймсе Бонде с Пирсом Броснаном. Также он снял третью часть "Хроник Нарнии". Кроме того, он был автором известных серий документальных фильмов "Up".

Эптед также был известен режиссурой биографических драм "Дочь шахтёра" с Сисси Спейсек, "Гориллы в тумане" с Сигурни Уивер и "Нелл" с Джоди Фостер. Одними из последних фильмов для него стали триллер "Секретный агент" с Нуми Рапас и Орландо Блумом, а также сериалы "Мастера секса" и "Рэй Донован".

С 2003 по 2009 год Майкл был президентом Гильдии режиссеров Америки, затем стал ее секретарем-казначеем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в возрасте 93 лет скончался известный французский актер и режиссерРобер Оссейн.