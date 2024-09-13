Умер фольклорист и украиновед Николай Мушинка, которого называли известнейшим украинцем Словакии

В 88 лет ушел в засветы уроженец Пряшевщины, фиольклорист и украиновед Николай Мушинка, которого называли известнейшим украинцем Словакии. В течение долгой карьеры он исследовал народное творчество родной земли и Волыни.

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Трагическое известие сообщили на Facebook-странице "Локальная история". Благодаря преданной работе литературоведа, ученым удалось получить доступ к исторически важным архивным документам.

Для того чтобы почтить память Николая Мушинки, историки опубликовали фрагмент из интервью фольклориста, где он делится воспоминаниями о детстве в Пряшевщине.

"В Курове наша хата была местом сбора соседей: женщины по вечерам пряли, пели, я же при керосиновой лампе уроки делал. И попросили как-то меня: "Почитай нам, Николай, что тебя в том Пряшеве учат". Ну я и почитал им "Евгения Онегина". Не поняли. Читаю Некрасова – ничего. А потом почитал "Екатерину" Шевченко – и все начали плакать. На другой день больше людей пришло. Я почитал им "Наймичку", еще кое-что. Плакали снова. А я подумал: то какой же я "русский", когда моя мама того языка не понимает, а при Шевченко плачет?" – говорил литературовед.

Тогда культурный деятель признался, что постоянно хотел совершенствовать свой язык, поэтому приехал в столицу, где слышал только русский. Отстаивая соловьиную, он связался с диссидентами: "Они звали меня на разные беседы – а тогда, поскольку у меня был свободный переход через границу и служебный паспорт, спросили: не мог ли я время от времени перевозить самиздат? Так я начал возить литературу в Пряшев, оттуда ее передавали в Югославию, а потом уже по своим каналам дальше на Запад".

Николай Мушинка родился 20 февраля 1936 в селе Курив на Пряшевщине. Высшее образование получил в Карловом университете в Праге, после чего работал в кабинете украинистики Кошицкого университета. В те времена сблизился с известными диссидентами: Иваном Дзюбой, Иваном Светличным и Михаилом Коцюбинским, непосредственно повлиявшим на его взгляды.

Основной сферой деятельности Николая Мушинко было исследование лемковского фольклора в Югославии, Румынии, Польше, Украине, западной Чехии и Моравии. Его без лишних преувеличений называли известнейшим украинцем Словакии, поскольку литературовед основал и возглавил Ассоциацию украинистов Словакии, а также Научное общество имени Тараса Шевченко. В течение своей научной деятельности Николай Мушинка получил много почетных званий.

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