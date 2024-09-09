В 85 лет умер известный украинский актер Валерий Бассель: он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах

В воскресенье, 8 сентября, в Одессе умер Валерий Бассель – заслуженный артист УССР, звезда "Место встречи изменить нельзя" и актер. Ему было 85 лет.

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Печальное известие сообщил в Facebook Одесский академический театр кукол, в котором он работал с 2012 года. Причину смерти не раскрывают.

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня [8 сентября] ушел из жизни Валерий Михайлович Бассель, заслуженный артист Украины, актер, режиссер, педагог, неповторимая творческая личность, гуру нашего театра. Ему было 85 лет. Это огромная потеря для театральной Одессы. Соболезнование всем близким и поклонникам таланта артиста", – сообщил театр.

В известии также отметили, что прощание с Валерием Басселем состоится во вторник, 10 сентября. Церемонию проведут рядом с Одесским академическим театром кукол по улице Пастера, 15 в Одессе.

Свои воспоминания с Валерием Басселем рассказали его коллеги в соцсетях. Украинская актриса Мария Хомутова написала в Facebook: "Легендарная фигура театральной Одессы, он творил замечательный отдельный мир – еврейский театр Басселя. Видела там несколько спектаклей, когда была совсем подростком, в начале театрального пути в Одессе. Я навсегда запомню ту интонацию, нежность, ту фантазию, которая оживала в маленьком пространстве, и тогда казалось, что возможно все. Как бы я хотела вернуть себе то чувство... той интенсивности, того цвета, той веры в будущее! Спасибо за то время и за воспитание вкуса к хорошему театру. Светлая память артисту!"

За свои 85 лет жизни Валерий Бассель принимал участие более чем в 60 кинопроектах и многочисленных театральных постановках. За его плечами известны многим шедевры "Место встречи изменить нельзя", "Волшебный голос Джельсомино", "Зеленый фургон", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Топинамбуры", "Анка из Молдаванки", "Охотники за бриллиантами", "Двенадцать стульев" и т. д.

Еще с 1972 года артист работал в Одесском областном академическом драматическом театре, а с 1992 стал режиссером в телерадиокомпаниях "7 канал" и "СТД". Уже через 3 года решил создать собственный театр "Суета сует" при еврейском культурном центре в Одессе.

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