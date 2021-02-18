Умер Андрей Мягков: какими легендарными ролями запомнился актер

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Кадр из фильма 'Ирония судьбы'

Известный советский и российский актер Андрей Мягков, который умер 18 февраля в возрасте 82 лет, снялся во множестве культовых фильмов.

За всю свою жизнь он был удостоен нескольких наград за актерское мастерство. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить лучшие роли Андрея Мягкова

Огромную популярность Мягкову принесла роль в двухсерийной комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Он сыграл врача Женю Лукашина – интеллигентного человека, романтика, способного на неординарные поступки. За эту роль Андрею Мягкову присвоили звание заслуженного артиста и лауреата Государственной премии СССР.

Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Стоит также отметить фильм "Служебный роман" (1977), где артист сыграл рядового служащего Анатолия Ефремовича Новосельцева. Он блестяще вжился в роль робкого и застенчивого романтика. К слову, за исполнение этой роли Мягков был признан лучшим актером в 1978-м и был удостоен Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Великолепен актер и в образе ущемленного в правах бунтаря Хвостова из комедии "Гараж" (1979). По сюжету фильма, на заседании гаражного кооператива предстоит выбрать четырех "крайних", которые должны сами отказаться от будущего собственного гаража.

Кадр из фильма "Гараж"

Также стоит отметить его роль в фильме "Жестокий романс" (1984), где актер сыграл небогатого почтового чиновника Карандышева.

Кадр из фильма "Жестокий романс"

В криминальной комедии "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992) Андрей Мягков сыграл роль эмигранта дядя Миша, главаря русской мафии.

Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

Как сообщал OBOZREVATEL, советский и российский актер Андрей Мягков активно поддерживал Украину и выступал против действий президента РФ Владимира Путина.

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