Умер Андрей Мягков: какими легендарными ролями запомнился актер

Известный советский и российский актер Андрей Мягков, который умер 18 февраля в возрасте 82 лет, снялся во множестве культовых фильмов.

За всю свою жизнь он был удостоен нескольких наград за актерское мастерство. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить лучшие роли Андрея Мягкова

Огромную популярность Мягкову принесла роль в двухсерийной комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Он сыграл врача Женю Лукашина – интеллигентного человека, романтика, способного на неординарные поступки. За эту роль Андрею Мягкову присвоили звание заслуженного артиста и лауреата Государственной премии СССР.

Стоит также отметить фильм "Служебный роман" (1977), где артист сыграл рядового служащего Анатолия Ефремовича Новосельцева. Он блестяще вжился в роль робкого и застенчивого романтика. К слову, за исполнение этой роли Мягков был признан лучшим актером в 1978-м и был удостоен Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.

Великолепен актер и в образе ущемленного в правах бунтаря Хвостова из комедии "Гараж" (1979). По сюжету фильма, на заседании гаражного кооператива предстоит выбрать четырех "крайних", которые должны сами отказаться от будущего собственного гаража.

Также стоит отметить его роль в фильме "Жестокий романс" (1984), где актер сыграл небогатого почтового чиновника Карандышева.

В криминальной комедии "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992) Андрей Мягков сыграл роль эмигранта дядя Миша, главаря русской мафии.

Как сообщал OBOZREVATEL, советский и российский актер Андрей Мягков активно поддерживал Украину и выступал против действий президента РФ Владимира Путина.