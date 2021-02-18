Умер звезда 'Иронии судьбы' и 'Служебного романа' Андрей Мягков

В четверг, 18 февраля, скончался известный советский и российский актер Андрей Мягков. Ему было 82 года.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его нашла супруга дома без сознания. Артист умер до приезда врачей. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Один из наиболее популярных актеров Советского Союза. Прославило его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

Считается, что Мягков по большей части – комедийный актер, но в его активе имеется достаточное количество крупных драматических ролей, таких как Алеша в "Братьях Карамазовых", Алексей Васильевич в "Днях Турбиных".

С 1987 года служил в МХТ имени А. П. Чехова. Обладатель множества наград и премий.

Супруга с 1963 года – актриса Анастасия Вознесенская. У пары не было детей, так как, по их словам, в молодости они полностью посвящали себя работе, и на что-то другое у них не оставалось времени.

Автор трех детективных романов. Сценарист Александр Бородянский снял по книге Мягкова сериал, вышла трилогия его детективов "Сивый мерин".

Увлекался портретной живописью. Написал портреты Михаила Горбачева и Галины Волчек.

В последнее время вел уединенный образ жизни, практически не давая интервью.

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