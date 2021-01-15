Умер актер из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" Александр Воробьев

Российский актер театра и кино Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет. Причина смерти артиста пока не известна.

Официальное сообщение появилось на Facebook-странице Московского театра Олега Табакова. Коллеги и труппа выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Петровича.

"Умер заслуженный артист России Александр Воробьев. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет. Он создал на нашей сцене множество замечательных ролей. А некоторые спектакли без Воробьева представить просто невозможно... Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", – говорится в сообщении.

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года в Гомеле (Беларусь). Окончил актерский факультет ГИТИСа в России.

С 1989 года работал в труппе Театра-студии Олега Табакова, а также много снимался в кино.

В фильмографии Воробьева более 50 фильмов, в том числе проекты "День дурака", "Громовы. Дом надежды", "Исчезнувшие","Участок", "Лето волков", "Адмирал" и "Ирония судьбы. Продолжение".

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