Помер актор із фільму "Іронія долі. Продовження" Олександр Воробйов

Російський актор театру та кіно Олександр Воробйов помер у віці 58 років. Причина смерті артиста поки не відома.

Офіційне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці Московського театру Олега Табакова. Колеги і трупа висловили глибокі співчуття рідним і близьким Олександра Петровича.

"Помер заслужений артист Росії Олександр Воробйов. Через місяць, 14 лютого, йому б виповнилося 59 років. Він створив на нашій сцені безліч чудових ролей. А деякі спектаклі без Воробйова уявити просто неможливо... Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Олександра Петровича. Його смерть – велике горе для всіх нас", – йдеться в повідомленні.

Олександр Воробйов народився 14 лютого 1962 року в Гомелі (Білорусь). Закінчив акторський факультет ГІТІСу в Росії.

З 1989 року працював у трупі Театру-студії Олега Табакова, а також багато знімався в кіно.

У фільмографії відомого актора понад 50 фільмів, зокрема проєкти "День дурня", "На шляху до. Будинок надії", "Зниклі", "Дільниця", "Літо вовків", "Адмірал" та "Іронія долі. Продовження".

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