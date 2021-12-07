Кто из звезд сделал аборт: неожиданный топ-7 звезд

Яна Сончковская
Люди
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Звезды рассказали, что прерывали беременность

Личную жизнь звезд всегда обсуждали в сети, и чем острее и интимнее тема – тем больше любопытства она вызывает у поклонников. Многие звезды стремятся придерживаться приватности, однако другие открыто рассказывают о разрывах, рождении детей и даже абортах.

OBOZREVATEL решил рассказать о селебрити, которые преждевременно прекратили беременность. Некоторым знаменитостям пришлось сделать аборт по медицинским показаниям, а кто-то – боялся, что появление ребенка помешает карьере.

  • Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская прервала беременность.
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Украинская певица Екатерина Бужинская сделала аборт в 19 лет. Бывший муж и продюсер Юрий Квеленков заставил ее прервать беременность. "За руку насильно привел меня к врачу. Сказал, что у нас работа на первом месте", – рассказала Екатерина в программе "ЖВЛ".

  • Шэрон Стоун

Шэрон Стоун призналась, что прервала беременность.

Актриса Шэрон Стоун забеременела от своего первого парня, когда ей было всего 18 лет. Тогда будущая звезда училась в колледже и боялась рассказывать о беременности родным. Тайно от семьи студентка сделала аборт. После этого Стоун не смогла выносить ребенка – у нее случилось три выкидыша. Этим опытом Шэрон поделилась в своей книге "The Beauty of Living Twice".

  • Любовь Успенская

Любовь Успенская сделала аборт

Известная певица Любовь Успенская в интервью призналась, что сделала аборт в 16 лет. Знаменитости пришлось прервать беременность, потому что она ждала ребенка от женатого мужчины. Успенская поделилась, что близкие не поддержали ее раннее материнство: "Когда отец узнал, то бил ремнем так, что у меня со рта шла кровь".

  • Ума Турман

Ума Турман прервала беременность.

Голливудская актриса Ума Турман забеременела в совсем нежном возрасте – в 15 лет, и от мужчины, который был значительно старше. Об этом звезда рассказала изданию "Washington Post". Турман хотела оставить ребенка, но родные уговорили ее сделать аборт. Родители уверяли, что она слишком юная, чтобы содержать семью.

  • Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле сделала аборт

Выдающаяся певица СССР Лайма Вайкуле в программе "Судьба человека" рассказала, что сделала несколько абортов. Звезда прерывала беременность тайком от мамы. Из-за этих операций Лайма так и не смогла завести детей.

  • Милла Йовович

Милла Йовович была вынуждена сделать аборт.

Американская актриса с украинскими корнями Милла Йовович поделилась историей о том, как перенесла экстренный аборт в 2017 году. Йовович написала об этом пост в своем Instagram. Звезда отметила, что это одно из самых ужасных событий в ее жизни, которые она когда-либо переживала. "Мне все еще снятся кошмары", – написала Милла.

  • Айза Анохина

Айза Анохина сделала аборт

Российская ведущая и блогер Айза Анохина в проекте "Исповедь" рассказала, что сделала аборт в 35 лет от рэпера Олега Майами. Звезда призналась, что тогда работала на двух телепроектах и материнство не входило в ее планы.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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