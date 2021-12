Кто из звезд сделал аборт: неожиданный топ-7 звезд

Личную жизнь звезд всегда обсуждали в сети, и чем острее и интимнее тема – тем больше любопытства она вызывает у поклонников. Многие звезды стремятся придерживаться приватности, однако другие открыто рассказывают о разрывах, рождении детей и даже абортах.

OBOZREVATEL решил рассказать о селебрити, которые преждевременно прекратили беременность. Некоторым знаменитостям пришлось сделать аборт по медицинским показаниям, а кто-то – боялся, что появление ребенка помешает карьере.

Екатерина Бужинская

Видео дня

Украинская певица Екатерина Бужинская сделала аборт в 19 лет. Бывший муж и продюсер Юрий Квеленков заставил ее прервать беременность. "За руку насильно привел меня к врачу. Сказал, что у нас работа на первом месте", – рассказала Екатерина в программе "ЖВЛ".

Шэрон Стоун

Актриса Шэрон Стоун забеременела от своего первого парня, когда ей было всего 18 лет. Тогда будущая звезда училась в колледже и боялась рассказывать о беременности родным. Тайно от семьи студентка сделала аборт. После этого Стоун не смогла выносить ребенка – у нее случилось три выкидыша. Этим опытом Шэрон поделилась в своей книге "The Beauty of Living Twice".

Любовь Успенская

Известная певица Любовь Успенская в интервью призналась, что сделала аборт в 16 лет. Знаменитости пришлось прервать беременность, потому что она ждала ребенка от женатого мужчины. Успенская поделилась, что близкие не поддержали ее раннее материнство: "Когда отец узнал, то бил ремнем так, что у меня со рта шла кровь".

Ума Турман

Голливудская актриса Ума Турман забеременела в совсем нежном возрасте – в 15 лет, и от мужчины, который был значительно старше. Об этом звезда рассказала изданию "Washington Post". Турман хотела оставить ребенка, но родные уговорили ее сделать аборт. Родители уверяли, что она слишком юная, чтобы содержать семью.

Лайма Вайкуле

Выдающаяся певица СССР Лайма Вайкуле в программе "Судьба человека" рассказала, что сделала несколько абортов. Звезда прерывала беременность тайком от мамы. Из-за этих операций Лайма так и не смогла завести детей.

Милла Йовович

Американская актриса с украинскими корнями Милла Йовович поделилась историей о том, как перенесла экстренный аборт в 2017 году. Йовович написала об этом пост в своем Instagram. Звезда отметила, что это одно из самых ужасных событий в ее жизни, которые она когда-либо переживала. "Мне все еще снятся кошмары", – написала Милла.

Айза Анохина

Российская ведущая и блогер Айза Анохина в проекте "Исповедь" рассказала, что сделала аборт в 35 лет от рэпера Олега Майами. Звезда призналась, что тогда работала на двух телепроектах и материнство не входило в ее планы.

Ранее OBOZREVATEL писал: