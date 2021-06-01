Порноактриса из "Холостяка-11" впервые рассказала о наркотиках, абортах и попытке суицида. Видео

Участница романтического реалити "Холостяк 11" и бывшая порноактриса Анастасия Распутина шокировала заявлением о том, что пережила два аборта и зависимость от наркотиков в юном возрасте. Она призналась, что это стало причиной мыслей о суициде.

Такими откровениями девушка поделилась в программе "Без комплексов" на Youtube-канале "Олицкая" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Распутина добавила, что тот период своей жизни ей было непросто пережить и отпустить.

"Я очень много рыдала. Я не понимала, как я могла пойти убить ребенка и этого уже не вернуть… Сделала ли я правильно или нет? Меня эти мысли начали сильно глушить… Были мысли о суициде. Я пробовала совершить суицид, купила какие-то таблетки, выпила их штук 50, но ничего со мной не случилось", – разоткровенничалась девушка.

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Ранее Анастасия Распутина рассказала об увлечениях до "Холостяка". Девушка поделилась, что работала порноактрисой в Европе, однако теперь эта профессия осталась для нее в прошлом. Отвечая на вопросы своих подписчиков, Настя призналась, что за один половой акт у нее было пять партнеров.

В свободное время Анастасия любит отправиться на шопинг, приготовить еду или сделать уборку.

Напомним, Адель прокомментировала свой уход из "Холостяка". Девушка объяснила, что несмотря на свою профессию, которую она завершила, все равно остается обычным человеком, однако большинство так не думает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Распутина рассказала, что по контракту ей нельзя было записывать разговорные stories до окончания шоу "Холостяк".