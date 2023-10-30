Уличный музыкант спел 'Обійми' на польском и поразил выступлением в финале 'Голосу країни-13'

В первом этапе финала шоу "Голос країни-13", съемки которого проходили в Польше, выступил уличный музыкант Роман Панченко. Для прямого эфира он подготовил культовый хит "Обійми" группы "Океан Эльзы".

Именно этот трек исполнитель пел на концерте легендарной британской рок-группы Coldplay в Польше после того, как фронтмен коллектива Крис Мартин заметил его на улице и пригласил выступить с ними. Для финала шоу Роман перевел часть песни на польский, чтобы отблагодарить польский народ за их всестороннюю поддержку. Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре прямого эфира.

Панченко стал безумно популярным после того, как вышел на одну сцену с легендарными рокерами, так что не удивительно, что для финала он выбрал символическую для себя песню – "Обійми".

Видео дня

Удивило зрителей, что вокалист начал петь на польском языке. Впрочем, продолжил он уже на украинском. Зал подпевал участнику, а его тренер Надя Дорофеева заметно сдерживала слезы.

Панченко, к сожалению, не прошел в следующий этап, однако уже успел завоевать немалую армию поклонников. Комментаторы под видео с участником пишут, что тот заслуживал победы, но даже без нее его ждет успешная музыкальная карьера.

Напомним, OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию финала. Все подробности прямого эфира – читайте здесь.

Кто стал победителем 13 сезона – узнайте в материале.

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