Украинцы создали свой мультфильм об Иване и Николае в ответ на кремлевскую пропаганду

В ответ на кремлевский пропагандистский ролик об Иване и Мыколе, "обосновывающем" детям, почему захватническая Россия развязала войну, украинцы создали свой мультфильм. В новом видео авторы попытались объяснить малышам, почему в их Родине сейчас зверствуют оккупанты.

Героями мультика стали все те же мальчики Ваня и Николай, которых в Российской Федерации окрестили "друзьями". С творением украинцев можно ознакомиться на YouTube ObozrevatelTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По версии авторов украинского ролика, в отличие от пропагандистов, Иван и Николай не были друзьями, а по-соседски проводили много времени вместе, пока украинец не выбрал для себя европейских друзей и соответствующее направление.

Видео дня

Россиянину же не понравилось, что "меньший" товарищ желает для себя лучшей судьбы, а не следует за Кремлем. Поэтому он начал придумывать ложь о нападении Ивана и забирать у него "игрушки".

Украинским детям объяснили, что подобная ситуация произошла не с выдуманными мальчиками, а с соседними странами – Россией и Украиной. Простыми словами авторы донесли, что страна-оккупант "украла" Луганскую и Донецкую области и назвала их "ЛНР" и "ДНР", а затем начала обвинять украинцев в разжигании вражды.

"Россия хочет убедить всех, что ее агрессия это на самом деле помощь, кража украинских территорий – дружба, желание уничтожить украинский язык и культуру – это забота, а сброс бомб на города – это мир. Но мир видит, за кем правда", – сказано в видео.

Напомним, что в версии кремлевских пропагандистов именно украинец Николай обманывает всех и обвиняет "освободителя" в агрессии. Авторы из РФ доносят до своих детей, что Москва "спасает" жителей оккупированных областей от украинской власти, которая притесняет их из-за языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские музыканты создали военный хит, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактар", который существенно помогает ВСУ воевать с оккупантами. Его уже крутят на рейтинговых телеканалах.

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