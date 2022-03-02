Убийца 'орков'. Песня про 'Байрактар' стала новым хитом войны в Украине

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Украинцы создали новую военную песню, посвященную турецкому ударному оперативно-тактическому беспилотнику под названием Bayraktar, который в течение недели уничтожил не одну колонну техники оккупантов. В комическом свете авторы осветили то, как неожиданно ВСУ наносит удар по "оркам" из России.

В текст нового военного хита они добавили нарезки из видео, на которых видна работа Bayraktar в деле. Ролик можно найти на YouTube-странице "Obozrevatel" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

С полным текстом песни можно ознакомиться ниже

"Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар – Bayraktar!

Російські танкісти сховалися в кущі, щоб лаптем посьорбати д*вбані щі

Видео дня

Та трохи у щах перегрівся навар – Bayraktar!

Зі Сходу припхались до нас барани для "восстановления великой страны"

Найкращий пастух баранячих отар – Bayraktar!

Їх доводи всяке озброєння різне, ракети потужні, машини залізні

У нас на всі доводи є коментар – Bayraktar!

Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу

З бандитів російських робить примар – Bayraktar!

Російська поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить

Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Bayraktar!

Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ

Тепер нове слово знає їх цар..."

Напомним, что 27 февраля после точного удара Bayraktar в Буче Киевской области погибли бойцы так называемой "армии" главы Чечни Рамзана Кадырова. Благодаря ВСУ удалось обезвредить 70 оккупантов.

В Сумской области, в свою очередь, благодаря мощному турецкому беспилотнику удалось уничтожить более 180 единиц военной техники.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, легендарный ответ украинских пограничников российским оккупантам на острове Змеином увенчили в песне. В своеобразный клип также вошли видео и фото взрывов и людей в бомбоубежищах.