Сказка про Ваню и Мыколу. В России сняли пропагандистский ролик для детей c обоснованием вторжения в Украину

Российские пропагандисты создали мультфильм под названием "Сказ о Ване и Мыколе", в котором попытались обосновать детям, почему РФ напала на Украину. Героями видео стали якобы друзья Иван и Коля, поссорившиеся из-за агрессии второго.

По версии создателей ролика, страна-оккупант Россия всегда желала мира и дружбы между воюющими народами. С творением пропагандистов можно ознакомиться на YouTube (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Итак, русским детям объясняют, что Коля и Ваня с детства дружили. Ваня, которым пытались охарактеризовать РФ, по мнению авторов, всегда защищал товарища, ведь был "сильнее и больше".

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По сюжету, в школе Коля перевелся в "другой класс", завел новые знакомства и попросил называть его Мыколой. Со временем он начал избивать и оскорблять бывших одноклассников, несмотря на просьбу Вани не делать этого.

Впоследствии, когда "терпение россиянина иссякло", он решил забрать "палку", которой друг избивал детей, но на помощь "агрессору" прибежали другие дети, которые поверили Мыколе, потому что он "громко кричал, что его избивают".

В конце мультфильма голос за кадром объясняет детям, что похожая ситуация произошла между Украиной и Россией. Создатели утверждают, что РФ решила отобрать у "братского народа" палку (оружие), чтобы он не смог "бомбить" так называемые "Л/ДНР".

"Многолетнюю дружбу разрушила история с Донецкой и Луганской областями. Украина начала ущемлять русскоязычное население. Поэтому эти области захотели отделиться и перейти в Россию. Украина не согласилась и начала воевать с этими территориями", – объяснили детям.

Согласно пропагандистскому видео, многие государства встали на сторону украинцев из-за того, что они лгут о вторжении и потерях среди гражданского населения.

В конце российским малышам подчеркнули, что Россия всегда готова к "открытому обсуждению любых конфликтов".

Отметим, что зрители в комментариях не согласились с версией авторов, предложив альтернативу и указав "пропущенные" кадры. "Чтобы проучить Мыколу, Ваня сжег его дом и убил его семью", "А где отрывок, где Ваня после того, как отнял палку, бьет железной арматурой Мыколу по голове", "Сразу понятно, что эту историю рассказывает обиженный Ваня", – говорится в сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские музыканты создали военный хит, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактар", существенно помогающему ВСУ воевать с оккупантами.