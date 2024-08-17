Украинцы разнесли Олега Винника, который сбежал за границу и решил вернуться в шоу-бизнес

Украинского певца Олега Винника, который в 2022 году сбежал в Германию, а недавно обратился к своим поклонницам-"волчицам" с анонсом новой песни, беспощадно раскритиковали. Украинцы дали понять, что не ждут артиста дома, а его творчество им уже не интересно.

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Соответствующие комментарии появились в разных соцсетях, где упоминали о внезапном возвращении Винника в шоу-бизнес. Юзеры допустили, что главная причина такого решения – желание заработать на слушателях из Украины.

Винника хейтят не только из-за проживания в Германии в самое сложное для Украины время, но и из-за подозрительного пересечения границы. Так, артист рассказал, что уехал уже после полномасштабного вторжения, 26 февраля.

Как именно артиста выпустили из страны, он решил оставить в секрете. Недавно продюсер Вадим Лисица заявил, что исполнитель ехал в багажнике авто, за рулем которого находилась его жена.

Более двух лет певец почти не появлялся в инфополе, поэтому его возвращения уже мало кто ждал. Как выяснилось, такое решение больше разозлило украинцев, чем порадовало.

"Интересно было бы ознакомиться с творчеством этого поэта-композитора за первый год войны... Неужели ничего не писалось?" "Немцам "Волчица" не пришлась по душе?" "Отсиделся, когда ребята погибают на фронте", "Неприятно, что считает идиотами", "Когда украинцам было тяжелее всего, он просто убежал", – высказались читатели OBOZ.UA.

В основном украинцы считают, что возвращение Винника связано с ухудшением его финансового положения. Мол, за счет украинских слушателей артист стремится лучше жить в Германии.

"Деньги закончились? Вспомнил о людях. А что такое? В Германии не ходят на концерт к тебе?" "Все бегуны возвращаются. Где же они еще заработают", "Деньги кончаются? Не стыдно?" – допустили украинцы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Винник переезд объяснял тяжелой болезнью. В единственном за почти три года интервью музыкант впервые рассказал о своем недуге. Все подробности – по ссылке здесь.

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